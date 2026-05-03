Tragedia en un crucero que zarpó desde Ushuaia: tres muertos y posible brote viral

Hasta el momento, se confirmó un caso de hantavirus y otros cinco están siendo investigados como posibles portadores. Por otro lado, de acuerdo a la información que circula, un ciudadano británico se encuentra en cuidados intensivos.

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El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos

El comunicado de la OMS estableció que la entidad "fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”.

El principio del brote: un pasajero de 70 años

De acuerdo con el vocero del Ministerio de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale, la primera persona en mostrar los síntomas fue un hombre de 70 años, quien luego murió a bordo del MV Hondius y tuvo que ser trasladado a Santa Elena, un territorio británico ubicado en el Atlántico Sur.

A su vez, la segunda persona fallecida de acuerdo con Mohale fue la esposa de la primera víctima, quien también cayó enferma en el trasncurso del viaje, y tuvo que ser evacuada a un hospital de Johannesburgo en el que finalmente murió.

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Una fuente cercana al caso informó a la agencia AFP que el matrimonio era de nacionalidad holandesa.

Por otro lado, los informes indican que un británico de 69 años se vió en la misma situación que la pareja y fue evacuado a Johannesburgo para recibir tratamiento en terapia intensiva.

No obstante,la misma fuente bajo condición de anonimato confesó a AFP que la tercera víctima fatal del hantavirus seguriría a bordo del barco, y que todavía existían conversaciones para decidir si otros dos pasajeros enfermos debían ser aislados en un hospital de Cabo Verde.

Embed - La Nación Más on Instagram: " Brote de hantavirus en un crucero que salió desde Tierra del Fuego La embarcación viajó hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y ya hay tres personas muertas y una que permanece en terapia intensiva. En LN+" View this post on Instagram

Según la información revelada por la BBC, el barco continuaría su viaje hacia las Islas Canarias, en España.

La OMS declaró que estaba ayudando a coordinar entre los Estados miembros y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, así como una evaluación completa del riesgo para la salud pública y el apoyo a quienes aún permanecen a bordo.