La venta de motos 0km sigue en niveles récord y volvió a superar las 80.000 unidades

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "lo que está sucediendo en el mercado de los motovehículos es realmente notable, completando en marzo y abril los dos meses de mayor registro de patentamientos de la historia, por encima de las 80.000 unidades".

Sobre este boom de ventas, señaló que "cada vez más gente se está sumando al mercado de la movilidad con la compra de las unidades más básicas, con un rol preponderante de la financiación, y lo positivo es que esta tendencia puede mantenerse en este ritmo si las tasas continúan hacia abajo; sin dudas ese es el aspecto clave para este sector".

En ese sentido, Beato remarcó que “sería muy bueno para poder crecer también en los segmentos de mayor cilindrada, donde hay una gran variedad de marcas y modelos y una oportunidad de mayor rentabilidad para el concesionario”.

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En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a marzo en los primeros puestos; Honda siguió liderando el mercado con 14.440 unidades, seguida ahora por Gilera, con 10.280, que recuperó ese puesto dejando tercera a Motomel con 9.908.

Por detrás aparece Keller, que en enero estuvo fuera del top five; ahora continúa cuarta, con 8.885 unidades, y Corven se mantiene en la quinta posición, con 7.778, tras haber desplazado a Zanella fuera del top five en marzo.

En el modelo más patentado hay varias modificaciones con respecto a marzo: la Gilera Smash, tercera en el registro previo, lideró abril con 7.625, seguida por la Keller KN 110-8, con 7.620, y que han dejado a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave, en la tercera posición, luego de mucho tiempo, con 7.395.

En los puestos que completan el top five también hubo cambios; la Corven Energy 110 by Corven, con 5.215, subió al cuarto puesto y dejó a la Motomel B110 en el quinto escalón, con 5.123 unidades.

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Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en abril