El Gobierno regula la nicotina con nueva ley de vapeadores: qué cambia desde ahora

Cómo funciona la nueva regulación

El eje central del sistema es la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN). A partir de ahora, ningún producto podrá venderse sin estar previamente inscripto.

Las empresas deberán presentar información técnica, composición química y es

image

tudios toxicológicos, además de reportar datos de ventas y consumo. Esto permitirá al Estado monitorear el mercado y ajustar regulaciones según evidencia científica. La normativa incorpora estos productos dentro de la Ley 26.687, lo que implica la aplicación de advertencias sanitarias obligatorias, restricciones de diseño y limitaciones publicitarias.

Cambios clave en la comercialización

El nuevo marco establece condiciones concretas para la venta:

Registro obligatorio: cada dispositivo o producto debe estar autorizado oficialmente.

cada dispositivo o producto debe estar autorizado oficialmente. Límites de calidad: se fijan topes a la concentración de nicotina y se prohíben sustancias no autorizadas.

se fijan topes a la concentración de nicotina y se prohíben sustancias no autorizadas. Fin de los sabores atractivos: solo se permiten variantes con sabor tabaco y, en bolsas de nicotina, mentol.

solo se permiten variantes con sabor tabaco y, en bolsas de nicotina, mentol. Prohibición de descartables: no podrán venderse dispositivos precargados de un solo uso.

no podrán venderse dispositivos precargados de un solo uso. Trazabilidad: se podrá seguir el recorrido del producto desde su fabricación hasta el punto de venta.

El objetivo es reducir el acceso de menores, especialmente en un contexto donde el consumo en adolescentes creció en el último año.

Del mercado ilegal al control estatal

Uno de los puntos centrales de la medida es el pasaje de un mercado dominado por el contrabando a un esquema formal. Con la regulación, los productos comenzarán a tributar impuestos específicos y quedarán bajo inspección de organismos como la ANMAT.

image

Según el Gobierno, esto permitirá reducir riesgos sanitarios asociados a productos sin control y ordenar un circuito que, pese a la prohibición, se mantenía activo.

Riesgos sanitarios bajo análisis

Pese a la regulación, la comunidad científica mantiene advertencias sobre los efectos de la nicotina. Estudios internacionales la definen como una toxina cardiovascular, con impacto en arterias y riesgo de eventos cardíacos.

También se señala que en adolescentes puede afectar el desarrollo cognitivo y aumentar cuadros de ansiedad y depresión. Investigaciones recientes incluso advierten sobre posibles efectos carcinogénicos similares a los del cigarrillo tradicional.

Con este nuevo esquema, el Gobierno apunta a equilibrar el control sanitario con una realidad de consumo instalada, enfocándose en la fiscalización y la reducción de daños dentro de un mercado que ahora pasa a estar regulado.