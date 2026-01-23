Monteoliva se pronunció por el cargamento de cocaína oculto en bananas
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al operativo que permitió secuestrar más de 60 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de bananas interceptado en San Juan.
El hallazgo de un cargamento de cocaína oculto entre cajones de bananas en San Juan escaló al plano nacional y llegó al despacho de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien este viernes se pronunció públicamente sobre el avance de la investigación y el accionar de las fuerzas federales.
A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó el operativo que permitió desarticular parte del envío y confirmó que el procedimiento derivó en allanamientos, secuestros y detenciones. “63 kilos de cocaína en bananas. A partir del hallazgo de 29 kilos en un camión en San Juan, los gendarmes allanaron varios domicilios, incautaron 34 kilos más y detuvieron a un narco”, expresó.
La causa se inició de manera fortuita, cuando un camión proveniente del norte del país, cargado con bananas y con destino final en Mendoza, no pudo cruzar el límite interprovincial por falta de documentación obligatoria para el transporte de mercadería refrigerada.
Esa irregularidad obligó al chofer a regresar a San Juan y reorganizar el traslado. Primero realizó un trasbordo en un depósito de Rawson y luego continuó la maniobra en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas. Fue en ese contexto cuando su comportamiento comenzó a despertar sospechas.
Según la investigación, el camionero dejó un bulto dentro de la cabina del camión sanjuanino que iba a continuar el viaje y se retiró del lugar sin brindar explicaciones. El transportista local advirtió la situación, dio aviso a su empleador y se alertó a la Policía.
Al revisar el paquete, los efectivos encontraron los primeros ladrillos de cocaína, lo que activó de inmediato la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal.
Allanamientos, secuestros y detenidos
A partir de ese hallazgo inicial, se desplegó una serie de procedimientos que incluyeron allanamientos en distintos domicilios del Gran San Juan. Como resultado, la cantidad total de droga secuestrada ascendió a 64 kilos de cocaína, uno de los decomisos más importantes registrados en la provincia.
La Justicia Federal imputó a dos trabajadores del Mercado Concentrador. El primero es Pizarro Millán, estibador del predio, quien realizó una entrega voluntaria de 12 kilos de cocaína y manifestó que la droga le había sido entregada por el camionero ahora prófugo. El juez federal Leopoldo Rago Gallo le dictó prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, a pedido del fiscal Francisco Maldonado.
El segundo imputado es Roberto Daniel Castro Rojas, también changarín, con antecedentes por infracción a la ley de drogas en Mendoza. En su vivienda de Rawson, los investigadores secuestraron 33 kilos de cocaína. Fue detenido durante un operativo nocturno y declaró que había guardado la sustancia por pedido del transportista.
Un prófugo clave en la investigación
Con el avance de la causa, la investigación quedó enfocada en el camionero prófugo, señalado como el principal responsable del traslado del cargamento. Se trata de un hombre oriundo de Jujuy, que circulaba en un camión Volkswagen modelo 2015, con patente radicada en Corrientes.
El juez Rago Gallo ordenó su captura a nivel nacional y el secuestro del vehículo, mientras el fiscal federal trabaja para identificar el origen de la droga y a los responsables finales de la organización detrás del envío.
El caso, que comenzó con una infracción administrativa, terminó revelando una operatoria de tráfico de estupefacientes de gran escala y quedó bajo la órbita de seguimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación.