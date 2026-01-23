Monteoliva se pronunció por el cargamento de cocaína oculto en bananas

Esa irregularidad obligó al chofer a regresar a San Juan y reorganizar el traslado. Primero realizó un trasbordo en un depósito de Rawson y luego continuó la maniobra en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas. Fue en ese contexto cuando su comportamiento comenzó a despertar sospechas.

image

Según la investigación, el camionero dejó un bulto dentro de la cabina del camión sanjuanino que iba a continuar el viaje y se retiró del lugar sin brindar explicaciones. El transportista local advirtió la situación, dio aviso a su empleador y se alertó a la Policía.

image

Al revisar el paquete, los efectivos encontraron los primeros ladrillos de cocaína, lo que activó de inmediato la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal.

Allanamientos, secuestros y detenidos

A partir de ese hallazgo inicial, se desplegó una serie de procedimientos que incluyeron allanamientos en distintos domicilios del Gran San Juan. Como resultado, la cantidad total de droga secuestrada ascendió a 64 kilos de cocaína, uno de los decomisos más importantes registrados en la provincia.

La Justicia Federal imputó a dos trabajadores del Mercado Concentrador. El primero es Pizarro Millán, estibador del predio, quien realizó una entrega voluntaria de 12 kilos de cocaína y manifestó que la droga le había sido entregada por el camionero ahora prófugo. El juez federal Leopoldo Rago Gallo le dictó prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, a pedido del fiscal Francisco Maldonado.

image

El segundo imputado es Roberto Daniel Castro Rojas, también changarín, con antecedentes por infracción a la ley de drogas en Mendoza. En su vivienda de Rawson, los investigadores secuestraron 33 kilos de cocaína. Fue detenido durante un operativo nocturno y declaró que había guardado la sustancia por pedido del transportista.

Un prófugo clave en la investigación

Con el avance de la causa, la investigación quedó enfocada en el camionero prófugo, señalado como el principal responsable del traslado del cargamento. Se trata de un hombre oriundo de Jujuy, que circulaba en un camión Volkswagen modelo 2015, con patente radicada en Corrientes.

image

El juez Rago Gallo ordenó su captura a nivel nacional y el secuestro del vehículo, mientras el fiscal federal trabaja para identificar el origen de la droga y a los responsables finales de la organización detrás del envío.

El caso, que comenzó con una infracción administrativa, terminó revelando una operatoria de tráfico de estupefacientes de gran escala y quedó bajo la órbita de seguimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación.