Más presos que nunca: el mapa del sistema penitenciario argentino

Dentro del panorama nacional, Córdoba se ubicó como la provincia con la tasa de encarcelamiento más elevada, con 376,9 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional, que fue de 258.

image

En términos absolutos, la provincia registró 14.736 personas detenidas, lo que la posicionó en el segundo lugar a nivel país, solo detrás de Buenos Aires.

image

El crecimiento fue sostenido: entre 2015 y 2024, la población penitenciaria cordobesa aumentó 116,6%, pasando de 6.802 a 14.736 internos.

Capacidad penitenciaria y niveles de ocupación

El informe señaló que el sistema penitenciario argentino presenta niveles generalizados de sobreocupación. A nivel nacional, el promedio fue de 130 personas alojadas cada 100 plazas, equivalente a una sobrepoblación del 30,2%.

image

En Córdoba, el nivel de ocupación alcanzó el 113,8% durante 2024. Aunque la provincia amplió su capacidad oficial en un 6,6%, hasta llegar a 12.952 plazas, el aumento resultó menor al crecimiento de la población detenida, que fue del 9,2%.

image

La situación en las provincias

El relevamiento del CNPT mostró realidades diversas entre las jurisdicciones. Provincias como Salta, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y San Juan registraron niveles elevados de ocupación en sus establecimientos penitenciarios, en un contexto marcado por el incremento sostenido del encierro en todo el país.

Estos datos reflejan una presión constante sobre los sistemas carcelarios provinciales, independientemente de la magnitud poblacional de cada distrito.

Procesados y condenados

Uno de los aspectos destacados del informe es la situación procesal de las personas detenidas. A nivel nacional, el 37,3% de la población penitenciaria se encontraba sin condena firme.

En el caso de Córdoba, ese porcentaje fue mayor: 49,3%, lo que equivale a 7.262 personas procesadas, mientras que el 50,7% contaba con condena. La proporción ubica a la provincia entre las jurisdicciones con mayor uso de la prisión preventiva.

Qué delitos predominan

En cuanto al tipo de delitos, el informe indicó que en Córdoba predominan los delitos contra la propiedad, que concentran el 41,5% de los casos (6.119 personas). Les siguen los delitos contra las personas (19,2%) y los vinculados a la integridad sexual (19,1%).

image

Los delitos relacionados con estupefacientes representan el 9,7% de la población carcelaria provincial, mientras que los delitos contra la libertad y otros tipos completan el resto del total.

Un crecimiento sostenido en el tiempo

El CNPT advirtió que el encarcelamiento en Argentina creció de manera casi ininterrumpida durante los últimos 25 años, con la única excepción de 2020, durante la pandemia. En ese período, la tasa de encarcelamiento aumentó a un ritmo muy superior al crecimiento de la población general.

image

Según el informe, este fenómeno responde a múltiples factores: el endurecimiento de la legislación penal, el uso extendido de la prisión preventiva, el aumento de condenas cortas y la aplicación limitada de medidas alternativas al encierro.

Por Gabriel Rotter.