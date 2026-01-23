Murió tras el choque con un colectivo: la Justicia identificó a la víctima

El hecho se produjo alrededor de las 18:15, en la intersección de calles Saúl Quiroga y Jorge Darío Bence. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, un colectivo interno 93 de la línea 407, perteneciente a Transporte Público Albardón S.R.L., circulaba por Jorge Darío Bence de sur a norte cuando fue impactado en su lateral derecho por la motocicleta que manejaba González, que transitaba por Saúl Quiroga.

Como consecuencia del impacto, la moto quedó atrapada debajo del colectivo, mientras que el conductor salió despedido y quedó tendido sobre la calzada.

Detención del chofer y pericias

Por el hecho quedó detenido Jonathan Omar Cortez, de 39 años, conductor del colectivo, con domicilio en Albardón, quien fue alojado en los calabozos de la Comisaría 27.ª.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, personal de Policía Científica y de la Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes. Los investigadores constataron huellas de frenada y signos de efracción, elementos considerados clave para la reconstrucción de la mecánica del choque.

Investigación judicial

La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. La Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia.

Intervienen en la causa el fiscal Francisco Micheltorena (subrogando a Adolfo Díaz) y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.