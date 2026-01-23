Ajustaron el Prólogo de la Vuelta a San Juan para cuidar a los ciclistas

Circuito y organización de la prueba

La concentración, largada y llegada del Prólogo estuvieron ubicadas en la intersección de calles Colón y Tomás Edison. La competencia cuenta con un pelotón de 116 ciclistas, divididos en cinco grupos para el desarrollo de las series.

El circuito establecido fue el siguiente:

Colón al norte, hasta Cordillera de los Andes; al este por San Juan; al sur por San Lorenzo; al oeste por Colón, regresando al punto de largada y llegada.

Extensión del giro: 7,600 km aproximadamente.

Resultados de las series clasificatorias

Pese a las modificaciones, el Prólogo avanzó con normalidad y se conocieron los clasificados a la final:

Serie 1: Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios) Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) Marcos León Rodríguez (Diberbool)

Serie 2: Lisandro Bravo (Chimbas Te Quiero) Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito) Kevin Castro (Diberbool)

Serie 3: Cristóbal Báez Muñoz (#115 – Plus Racing Cycling Team) Hugo Ruiz Calle (#103 – SEP San Juan) Héctor Dinamarca (#125 – Selección de Chile)

Serie 4: Marcos Méndez (#144 – Diberbool) Leandro Velardez (#04 – Municipalidad de Pocito) Omar Azzen (#135 – Portal San Lucía)

Todas las modificaciones y clasificaciones fueron confirmadas oficialmente por los Comisarios de la competencia, en el inicio de una nueva edición de la tradicional Vuelta a San Juan.