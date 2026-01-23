"
Ajustaron el Prólogo de la Vuelta a San Juan para cuidar a los ciclistas

Las inclemencias climáticas previstas para la jornada llevaron a la organización a modificar el desarrollo del Prólogo de la Vuelta a San Juan 2026. El Comisariado de Competencia dispuso cambios en las series y en la final para resguardar la integridad de los ciclistas.

El Prólogo de la Vuelta a San Juan 2026 se largó a las 20:00, con un importante marco de público y la lluvia como telón de fondo. Ante este escenario, el Comisariado de Competencia resolvió introducir modificaciones en el formato original de la prueba.

De manera oficial, se dispuso que las series clasificatorias 2, 3, 4 y 5 se disputen a un solo giro al circuito, en lugar de los tres que estaban previstos inicialmente. En tanto, la carrera final, reservada para los 15 mejores ciclistas, fue reducida primero a dos giros, aunque finalmente se resolvió que se corra a un solo giro de 7,6 kilómetros.

Desde la organización señalaron que la decisión fue adoptada exclusivamente para priorizar la seguridad de los competidores, ante la probabilidad de calzada mojada.

Circuito y organización de la prueba

La concentración, largada y llegada del Prólogo estuvieron ubicadas en la intersección de calles Colón y Tomás Edison. La competencia cuenta con un pelotón de 116 ciclistas, divididos en cinco grupos para el desarrollo de las series.

El circuito establecido fue el siguiente:

Colón al norte, hasta Cordillera de los Andes; al este por San Juan; al sur por San Lorenzo; al oeste por Colón, regresando al punto de largada y llegada.

Extensión del giro: 7,600 km aproximadamente.

Resultados de las series clasificatorias

Pese a las modificaciones, el Prólogo avanzó con normalidad y se conocieron los clasificados a la final:

  • Serie 1:

    Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios)

    Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito)

    Marcos León Rodríguez (Diberbool)

  • Serie 2:

    Lisandro Bravo (Chimbas Te Quiero)

    Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito)

    Kevin Castro (Diberbool)

  • Serie 3:

    Cristóbal Báez Muñoz (#115 – Plus Racing Cycling Team)

    Hugo Ruiz Calle (#103 – SEP San Juan)

    Héctor Dinamarca (#125 – Selección de Chile)

  • Serie 4:

    Marcos Méndez (#144 – Diberbool)

    Leandro Velardez (#04 – Municipalidad de Pocito)

    Omar Azzen (#135 – Portal San Lucía)

Todas las modificaciones y clasificaciones fueron confirmadas oficialmente por los Comisarios de la competencia, en el inicio de una nueva edición de la tradicional Vuelta a San Juan.

