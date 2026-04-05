Milei y el triángulo, intacto: "Yo decido las personas que me acompañan"

El mandatario también vinculó la crisis estructural del país con el desequilibrio fiscal: sostuvo que Argentina atravesó 22 crisis económicas en el último siglo, la mayoría asociadas a ese problema.

Señales de recuperación y proyecciones

En relación a la actividad económica, Milei rechazó los pronósticos negativos iniciales y aseguró que la economía comenzó a recuperarse. “Si tomamos diciembre de 2024 contra el mismo mes del año anterior, crecimos 6,6%”, explicó. En paralelo, destacó una desaceleración inflacionaria, con una inflación mayorista que cerró en 24% y una minorista en 32% durante el último año.

De cara al futuro, proyectó que la inflación mayorista podría ubicarse en torno al 10%, mientras que la del consumidor rondaría el 20%, aunque aclaró que todavía resta corregir precios regulados.

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Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue su referencia a la interna con la vicepresidenta. Milei acusó a Villarruel de haber intentado “boicotearlo” y “traicionarlo”.

Según planteó, las tensiones no son nuevas y se arrastran desde antes de asumir la presidencia. Además, vinculó estas diferencias con episodios clave como el tratamiento de la Ley de Bases y el Pacto de Mayo.

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En el plano judicial y económico, el Presidente celebró un fallo favorable en Estados Unidos vinculado a la expropiación de YPF, al que consideró un alivio para las finanzas públicas. En ese marco, volvió a cuestionar a gobiernos anteriores y sostuvo que la Argentina arrastra una historia de “expropiación indirecta” a través de la inflación, el default y la presión impositiva.

Alineamiento internacional en un contexto de tensión

En política exterior, Milei reafirmó su cercanía con Donald Trump, a quien calificó como “el mejor presidente de la historia” de ese país, y sostuvo que el mundo debería reconocer su rol en la política global. También ratificó su respaldo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien definió como un “amigo” y una figura clave.

Estas definiciones se dan en medio de un escenario internacional marcado por tensiones, especialmente en Medio Oriente, donde el Gobierno argentino sostiene una postura alineada con Estados Unidos e Israel frente a Irán.

“Gobernar es como estar en una silla eléctrica”

Sobre el final, Milei dejó una reflexión personal sobre el ejercicio del poder. “Hay muchísimas más dificultades de las que uno se imagina”, reconoció, y comparó la experiencia de gobernar con estar en una “silla eléctrica”, en alusión a la presión constante de la gestión.

Por Gabriel Rotter.