Marcos Senesi aterrizó en Kansas para sumarse a la Selección argentina y no ocultó su felicidad por la convocatoria de último momento. El defensor fue llamado para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó afuera por lesión, y compartió detalles de cómo vivió ese momento tan especial junto a su novia.
Senesi llegó a Kansas y reveló cómo vivió junto el llamado a la Selección argentina
El defensor se sumó a la lista del Mundial tras la lesión de Leonardo Balerdi y relató el momento del llamado del cuerpo técnico argentino que se hizo viral.