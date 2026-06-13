Senesi llegó a Kansas y reveló cómo vivió junto el llamado a la Selección argentina

El defensor reveló que la comunicación llegó desde el cuerpo técnico de la Selección y que todo se dio de manera muy rápida. “Fue una llamada en general, y la verdad que estoy muy contento de poder estar acá”, dijo.

En las redes sociales se viralizó el video de la reacción de Senesi junto a su novia, la futbolista Kelci-Rose Bowers, cuando recibió la noticia. “Fue algo espontáneo. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando y, justo, me entró la llamada. Todo fue muy ahí, no pude elegir otro momento”, recordó entre risas.

Para Senesi, vestir la camiseta de la Selección en una Copa del Mundo es cumplir un sueño de toda la vida. “Es todo. Es el sueño que cualquier chico tiene cuando arranca a jugar en su barrio. Hoy lo estoy viviendo y estoy muy feliz”, cerró el defensor, que ya se entrenará con el plantel en Kansas.