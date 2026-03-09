Prisión en suspenso para el abogado que llevaba un revólver en pleno centro

Sin embargo, cuando el fiscal intentó profundizar sobre su declaración, el abogado optó por no continuar respondiendo preguntas, señalando que ampliaría su defensa con pruebas que —según afirmó— tenía en su poder.

image

La investigación se inició el 18 de abril de 2025, cerca de las 19:58, cuando operadores del sistema de monitoreo CISEM detectaron a un hombre armado en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Alem, en Capital.

Las cámaras registraron a un sujeto vestido con pantalón y chaleco negro portando un arma de fuego a la vista. Minutos después, efectivos policiales localizaron al abogado frente a su estudio jurídico, ubicado en calle Alem 279 sur, donde confirmaron que llevaba un revólver.

El arma secuestrada fue un revólver marca Tanque calibre .38 especial, que tenía cinco cartuchos y que, según el informe pericial, era apto para el disparo.

En ese momento, el abogado explicó que había acudido armado luego de que una socia le advirtiera que la puerta del estudio estaba abierta, por lo que temía que se estuviera produciendo un robo en el lugar, donde guardaba su computadora de trabajo.

Adárvez sostuvo además que era legítimo usuario de armas, aunque al momento del procedimiento no pudo exhibir la documentación que acreditara la autorización para portarla, situación que derivó en la imputación y finalmente en la condena dictada por la Justicia.