Hallaron un antiguo pozo durante las obras de refacción en una plaza en Capital
El descubrimiento ocurrió en la plaza Gertrudis Funes, en el marco del Plan de rehabilitación y puesta en valor del espacio verde.
Un hallazgo inesperado se produjo en plena obra de remodelación de la Plaza Gertrudis Funes, en el departamento Capital, donde operarios encontraron lo que sería un antiguo pozo mientras realizaban tareas de excavación.
El descubrimiento ocurrió en el marco del Plan de rehabilitación y puesta en valor del espacio verde. Según informaron, trabajadores de la empresa encargada de la obra detectaron la estructura al excavar para instalar una cisterna destinada al sistema de riego. El hallazgo se registró a pocos metros de la intersección de las calles 25 de Mayo y Jujuy.
De acuerdo con las primeras observaciones, se trataría de un antiguo pozo séptico, cuya antigüedad y características serán analizadas por especialistas.
Ante esta situación, desde el municipio se coordinaron tareas con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”, organismo dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y de la Universidad Nacional de San Juan, para llevar adelante el relevamiento, análisis e investigación del sitio.
Con el objetivo de preservar la estructura y permitir el trabajo de los especialistas, el sector donde se encuentra el pozo fue cercado. De esta manera, se busca garantizar que las tareas de estudio se realicen con normalidad mientras continúan los trabajos previstos en la plaza.