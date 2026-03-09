Hallaron un antiguo pozo durante las obras de refacción en una plaza en Capital

De acuerdo con las primeras observaciones, se trataría de un antiguo pozo séptico, cuya antigüedad y características serán analizadas por especialistas.

Ante esta situación, desde el municipio se coordinaron tareas con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”, organismo dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y de la Universidad Nacional de San Juan, para llevar adelante el relevamiento, análisis e investigación del sitio.

Con el objetivo de preservar la estructura y permitir el trabajo de los especialistas, el sector donde se encuentra el pozo fue cercado. De esta manera, se busca garantizar que las tareas de estudio se realicen con normalidad mientras continúan los trabajos previstos en la plaza.