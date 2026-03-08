Con la presencia de su "amigo" Milei, Trump anunció una "coalición militar" contra los cárteles

"Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande", señaló.

Luego, en particular sobre el jefe de Estado argentino, indicó que gracias a su apoyo logró revertir el resultado en las elecciones legislativas de medio término de 2025. "Perdía por un par de puntos y subió como un cohete", afirmó.

Embed - Trump recibió a Milei en la cumbre "Escudos de las Américas"

Asimismo, uno de los objetivos de Trump con la nueva coalición es generar un contrapeso en relación a China, en medio de la guerra arancelaria que comenzó en el inicio de su segunda gestión.

Además de Milei, también participaron Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

image

El presidente argentino fue acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzengger; de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Su jornada continuará con un almuerzo, al cual finalmente Trump no asistirá. Por la noche viajará a Nueva York para participar de la Argentina Week y visitar la tumba del Rebe Lubavitch.

La delegación también está integrada también por gobernadores dialoguistas, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).