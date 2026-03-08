Con la presencia de su "amigo" Milei, Trump anunció una "coalición militar" contra los cárteles
El presidente de EEUU aseguró que la nueva organización buscará combatir a los narcotraficantes de la región. También elogió al líder de La Libertad Avanza, a quien volvió a felicitar por la victoria en las elecciones.
Mientras se intensifica la guerra en Medio Oriente, en la que Estados Unidos e Israel se enfrentan con Irán, Javier Milei participó en Miami del encuentro de seguridad "Cumbre de Américas", donde Donald Trump anunció la creación de una "coalición militar" para combatir al narcotráfico. La agenda del líder de La Libertad Avanza seguirá con lavisita a la tumba del Rebe de Lubavitch y la inauguración de la Argentina Week 2026.
Junto a otros 11 mandatarios latinoamericanos, el presidente norteamericano calificó a la cumbre como un "día histórico" y celebró el inicio de una alianza que tendrá como objetivo "erradicar los carteles criminales" en la región. "Es una coalición anticártel", manifestó durante su discurso.
"Y, como decíamos entre bastidores, el crimen, los carteles... los estamos atacando con todas nuestras fuerzas, vamos a ir con más fuerza", agregó. Por otro lado, elogió a los participantes por sus respectivos triunfos a nivel electoral.
"Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande", señaló.
Luego, en particular sobre el jefe de Estado argentino, indicó que gracias a su apoyo logró revertir el resultado en las elecciones legislativas de medio término de 2025. "Perdía por un par de puntos y subió como un cohete", afirmó.
Embed - Trump recibió a Milei en la cumbre "Escudos de las Américas"
Asimismo, uno de los objetivos de Trump con la nueva coalición es generar un contrapeso en relación a China, en medio de la guerra arancelaria que comenzó en el inicio de su segunda gestión.
Además de Milei, también participaron Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).
El presidente argentino fue acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzengger; de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Su jornada continuará con un almuerzo, al cual finalmente Trump no asistirá. Por la noche viajará a Nueva York para participar de la Argentina Week y visitar la tumba del Rebe Lubavitch.
La delegación también está integrada también por gobernadores dialoguistas, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).