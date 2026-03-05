Mahiques asumió como ministro de Justicia

Con más de dos décadas de trayectoria en el sistema judicial, el nuevo ministro se desempeñaba desde 2019 como fiscal general porteño. También preside la Asociación Internacional de Fiscales y cuenta con experiencia en distintos ámbitos vinculados a la política criminal y la administración de justicia.

Designación oficializada

Horas antes de la ceremonia de jura, el Gobierno oficializó la designación de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida formalizó su llegada al gabinete tras la renuncia de Cúneo Libarona.

La publicación del decreto terminó de cerrar el recambio en la cartera y habilitó la asunción formal del nuevo ministro. En la Casa Rosada esperan que su llegada permita encarar una nueva etapa en la gestión del área y avanzar con la agenda judicial que el Ejecutivo busca impulsar en esta fase del mandato.

CABA: Mahiques se tomó licencia para asumir en Nación y Jorge Macri ya tiene a su reemplazante

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio vía libre al Fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahiques, para que asuma como nuevo ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Su salida no se hará efectiva a través de una renuncia sino mediante una licencia por tiempo indeterminado. Fuentes de Uspallata confirmaron a Ámbito quién es el elegido por el alcalde para su reemplazo.

Luego de dos años en funciones, Mariano Cúneo Libarona renunció a la jefatura ministerial de la cartera de Justicia a la que había llegado por pedido expreso de Javier Milei. Para suplir el hueco en el organigrama nacional, el Presidente -a propuesta de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei- ordenó convocar al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Así las cosas, en el mientras tanto, según confirmaron fuentes porteñas a Ámbito, Macri tomó la decisión de designar como reemplazante a Javier Martín López Zavaleta, Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. Llegó al Ministerio Público de la mano de Mahiques y será quien tome la posta durante el tiempo que el flamante ministro se desempeñe en la órbita de la Justicia nacional o hasta que se designe un nuevo fiscal general.

Hasta ahora, López Zavaleta coordinaba las fiscalías de primera instancia y participaba del Consejo General de Política Criminal. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Ciberdelincuencia (UIC), López Zavaleta ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1999.