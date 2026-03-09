Multitudinaria marcha por el 8M: miles de mujeres se movilizaron por derechos e igualdad

image

Durante todo el recorrido se escucharon cánticos, redoblantes y aplausos de quienes acompañaban el paso de la movilización. La marcha avanzó de manera ordenada mientras las manifestantes levantaban pancartas con mensajes que sintetizaban los reclamos del movimiento feminista.

El motivo de la movilización

La marcha se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, una jornada que en Argentina se consolidó como un espacio de protesta, visibilización y reflexión sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos estuvieron la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales, políticas públicas contra la violencia de género y mayor presupuesto para programas de asistencia a víctimas. También se expresó preocupación por los femicidios y las distintas formas de violencia machista, problemáticas que organizaciones sociales y feministas consideran urgentes de abordar con medidas concretas.

Otro de los ejes de la movilización estuvo vinculado al reconocimiento del trabajo de cuidado, la igualdad salarial y la mayor participación de las mujeres en espacios de decisión política y económica.

Durante la marcha, además, se escucharon críticas hacia el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, particularmente por decisiones vinculadas a políticas de género, como el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Carteles, consignas y una movilización transversal

A lo largo del recorrido pudieron verse numerosos carteles con consignas que reflejaban las distintas demandas del movimiento. Entre las frases que se destacaban estaban: “No queremos flores, queremos derechos”, “Marchamos por las que ya no están”, “Niñas con libros, no con maridos” y “No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”.

La movilización también tuvo una fuerte presencia de familias completas, grupos de amigas y compañeras de trabajo, además de mujeres de distintas edades que participaron de la jornada. Entre la multitud se podían ver adultas mayores caminando junto a jóvenes y niñas, lo que reflejó el carácter transversal de la convocatoria.

La actividad, que tradicionalmente se realiza cada 8 de marzo, fue trasladada en esta oportunidad al lunes para facilitar la participación de distintos sectores que durante el fin de semana no podían asistir. La marcha contó con la participación de una amplia variedad de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas que se sumaron con sus banderas e insignias.

Entre las organizaciones presentes estuvieron Adicus, Sadop, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, APDH, ATE, Unión Judicial, Sindicato Luz y Fuerza, SEC San Juan, SOIV y APUNSJ, entre otros espacios sindicales y gremiales. También participaron organizaciones sociales como Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CCC, la CTA, la CGT San Juan y la UTEP.

En la movilización también se observaron agrupaciones políticas como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista, el Frente Grande, el PTP-PCR y agrupaciones del Partido Justicialista, que se sumaron a la convocatoria detrás de las consignas centrales del 8M.