Milei tuvo fuertes declaraciones en Chile contra Allende, criticó a Pedro Sánchez y a Macri

El presidente inició el discurso agradeciendo al español Santiago Abascal (creador del "Foro Madrid") y al presidente de Chile, José Antonio Kast.

"Es un placer estar en Chile tras la victoria de mi amigo José Antonio Kast", dijo Milei y avanzó en uno de los pilares de su discurso: "Chile es un lugar emblemático que nos recuerda el valor de dar la batalla cultural".

El presidente argentino dijo que luego del "comunista Allende" (por Salvador Allende, presidente depuesto por la dictadura de Pinochet, y muerto en el palacio presidencial), el país trasandino vivió 40 años de crecimiento que lo convirtieron en ejemplo en la región.

"A pesar de haber conocido los frutos de la libertad, Chile cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI, con el resto de la región porque por demasiado tiempo descubrieron que el terreno de la batalla de las ideas, quedó libre el camino para que desde medios y universidades se socavara y vilipendiara", consideró.

Pero saludó el acceso al poder de Kast y la derecha en Chile. Fue cuando puso lo que sucede en la Argentina como ejemplo para la región: "Argentina es el símbolo de que cuando se sostiene el mundo de la prudencia económica, con convicciones firmes, la libertad prolifera, la economía crece y la inseguridad cae. Al mal organizado se lo vence con el bien organizado. No hay otra manera”.

El socialismo es el enemigo de la batalla cultural con Pedro Sánchez como ejemplo

Como suele hacer, el presidente argentino se refirió a "comunistas", "zurdos" y "socialistas", además de varios insultos para marcar una línea que interpreta como el "bien y el mal". En ese campo, colocó claramente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Lo llamó "Pedrito" para criticarlo por lo que sucede en Ceuta y luego afirmó: "Está mas sucio que una papa y bien que se ofendió cuando le dije que era un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman".

Milei: "En 2025 intentaron dar un golpe de Estado"

El mandatario ponderó que su plan de ajuste en sólo 6 meses logró eliminar un déficit equivalente a 100 puntos del PBI, y valoró la drástica caída del Riesgo País ("si tomamos solo el riesgo país en este gobierno, casi lo hemos eliminado", sostuvo).

Destacó que los indicadores hablan de récord de producción, de exportaciones, la creación de 600.000 puestos de trabajo y de sacar a 14 millones de personas de la pobreza. Señaló que la economía del país crece, en términos comparativos, al 20% para estos 4 años de su gobierno cuando en los últimos 100 años da solo 1% en promedio (el OCDE, el grupo de países industrializados crece al 6%, dijo).

Sin embargo, consideró que los amantes de ideas izquierdistas sólo piensan en destruir y volver al poder como sea: "Por eso intentaron un golpe de Estado con leyes contrarias a nuestro programa en el Congreso".

Puso el ejemplo del gobierno de Mauricio Macri que -por dudar o no ir a fondo con las reformas que comenzaban a dar resultado- "17 toneladas de piedra" lo hicieron caer. Milei defendió todos los cambios que aplicó desde su llegada al poder y dijo: "Aprendimos la lección, no nos va a pasar lo mismo. Pero sabemos que este es el rumbo correcto y no nos vamos a mover ni un ápice".

En el final de su discurso volvió a insistir en esta juntos los sectores que se identifican con los valores de la libertad frente al socialismo y repitió: "La verdad es que las ideas de la libertad funcionan al ser sostenidas en el tiempo, porque son justas".