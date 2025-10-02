Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

image

Principales puntos de la reforma

El proyecto propone un endurecimiento general de las penas, la eliminación de beneficios para condenados y la agilización de los procesos penales mediante el sistema acusatorio, reemplazando el modelo inquisitivo tradicional. Entre los cambios más relevantes se destacan:

Homicidios: el simple pasaría de 8-25 a 10-30 años de prisión; el agravado mantiene prisión perpetua con nuevas agravantes.

Lesiones y accidentes de tránsito: aumentan las penas de lesiones leves y graves, y las derivadas de conducción imprudente.

Delitos con armas: el uso indebido de armas de fuego sin herir o con agresión, vería aumentadas las sanciones.

Delitos sexuales y pornografía infantil: las penas se incrementan y se incorporan agravantes para situaciones específicas.

Hurto y robo: suben los mínimos y máximos, y se tipifican figuras diferenciadas, como robos en la vía pública o cometidos por “motochorros”.

Otros delitos: estafa, usurpación, agresiones en manifestaciones, tenencia y portación de armas, falsedad en testimonio y cohecho recibirían penas más severas.

El proyecto también contempla modificaciones en la responsabilidad penal de menores, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y pueden ser captados por organizaciones delictivas.

Sistema acusatorio obligatorio

El texto propone la implementación obligatoria del sistema acusatorio, que asigna al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de defensa plena y al juez el rol de árbitro. Según Milei, este cambio busca agilizar los procesos penales y garantizar mayor transparencia en el accionar judicial.

La presentación se realiza en un contexto previo a las elecciones del 26 de octubre, y la discusión del proyecto en el Congreso será clave para definir su implementación. La propuesta de Milei genera un intenso debate político y social sobre los límites entre seguridad, derechos y garantías individuales.