Mauro Icardi recibió un fallo favorable contra Wanda Nara

Así lo hizo saber Naiara Vecchio desde La Posta del Espectáculo, el programa de stream de la TV Pública conducido por Gustavo Mendez. "El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos", informó la periodista y remarcó el término "inexistencia de delito" para graficar los argumentos judiciales para no hacer lugar a la denuncia.

"Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos", reza el documento al que accedió Vecchio.

Cuando se conoció la denuncia, también se filtró por aquel entonces que Maxi López además había solicitado una orden de restricción para que Mauro Icardi no pudiera acercarse a sus tres hijos -Valentino, Benedicto y Constantino-. No obstante, el rosarino vio a los menores cuando fue al Chateau Libertador para merendar con sus hijas Francesca e Isabella, y hasta compartió en sus redes una fotografía con todos ellos.

Asimismo, a pesar de que Nara aseguró públicamente que Mauro no quería relacionarse con sus hijos varones, la realidad es que el jugador los nombró en varias oportunidades, y con mucho cariño por cierto. Incluso poniendo las tres iniciales de los chicos en sus botines -junto al de Francesca e Isabella y el de su actual novia Eugenia China Suárez-, de cara a su regreso a la cancha luego de los largos meses de recuperación de su lesión.