Habló el fiscal de la causa por el triple femicidio: "Es un hecho aberrante"

“La fecha para el peritaje es el viernes y es muy importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, indicó Arribas, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

Luego de que la Policía de Perú indicara que el móvil del crimen habría sido el robo de aproximadamente tres kilos de cocaína por parte de una de las jóvenes a integrantes de una organización narco, Arribas fue cauto y no descartó ninguna hipótesis: “El móvil se está investigando. Son todas líneas investigativas que se está tratando de darle certeza o no”, explicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre si Ozorio y “Pequeño J” estuvieron dentro de la casa en la que fueron asesinadas las tres jóvenes, Arribas respondió: “Todo es materia de investigación. En este momento hay secreto de sumario”. Por este motivo, no pudo dar mayores informaciones sobre si se realizarán más allanamientos y detenciones en el marco de la causa.

El fiscal tampoco confirmó si el crimen fue grabado y se emitió en vivo en redes sociales. Al respecto solo declaró ante la prensa que “es una hipótesis, no hay un informante. Es algo que han dicho en el sumario y después hay que probarlo”.