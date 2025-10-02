La Reserva de San Martín protagonizó un partido vibrante en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro, donde consiguió un empate 2-2 frente a San Lorenzo, por la fecha 12 del Torneo Proyección. El resultado dejó un sabor a victoria para el equipo verdinegro, que mostró carácter y capacidad de reacción frente a un rival de gran nivel.
La reserva de San Martín empató con San Lorenzo y le da respiro en la tabla
La Reserva verdinegra reaccionó ante un Ciclón complicado y logró un empate cargado de emociones con goles de Acosta e Irazoque.