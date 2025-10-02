"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > reserva

La reserva de San Martín empató con San Lorenzo y le da respiro en la tabla

La Reserva verdinegra reaccionó ante un Ciclón complicado y logró un empate cargado de emociones con goles de Acosta e Irazoque.

La Reserva de San Martín protagonizó un partido vibrante en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro, donde consiguió un empate 2-2 frente a San Lorenzo, por la fecha 12 del Torneo Proyección. El resultado dejó un sabor a victoria para el equipo verdinegro, que mostró carácter y capacidad de reacción frente a un rival de gran nivel.

El encuentro comenzó a todo ritmo: a los 9 minutos, Lucas Acosta abrió el marcador tras ingresar por la izquierda del área y definir con zurda ante el arquero del Ciclón. La alegría fue efímera, porque cuatro minutos después Nicolás Blanco empató para San Lorenzo.

image

Te puede interesar...

El primer tiempo continuó con oportunidades repartidas, pero sin cambios en el marcador. En la segunda mitad, Alan Salas puso a los locales arriba a los 7 minutos. Sin embargo, San Martín reaccionó con fuerza: Joaquín Irazoque, de 17 años, convirtió su primer gol con el equipo y devolvió la igualdad al marcador, desatando la emoción del banco y de la hinchada.

El equipo dirigido por Mauricio Fernández demostró que puede competir de igual a igual con cualquier rival, incluso con un grande de la categoría, y dejó claro que la juventud y la garra son sus armas para seguir sumando puntos en el Torneo Proyección.

El próximo desafío del Santo será el 9 de octubre a las 15:00, recibiendo a Independiente de Avellaneda en el predio Emmanuel Mas.

Temas

Te puede interesar