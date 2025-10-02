Ley universitaria y emergencia pediátrica avanzan pese a veto presidencial

image

El temario de la sesión incluyó también la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y el tratamiento de dos tratados internacionales.

Además, el Senado avanzó en el análisis del Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad para difundir de manera urgente desapariciones de menores, iniciativa impulsada por la ministra Patricia Bullrich.

Con estas votaciones, es la tercera vez en un mes que el Congreso se opone a un intento de derogación presidencial; la primera había sido la emergencia en discapacidad, que el Ejecutivo aún se resiste a aplicar.