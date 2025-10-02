"
Ley universitaria y emergencia pediátrica avanzan pese a veto presidencial

La Cámara alta rechazó los vetos presidenciales y obligó a la Casa Rosada a aceptar las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, con amplias mayorías.

El Senado de la Nación rechazó este martes los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, centrada en el Hospital Garrahan. Con esto, el Poder Legislativo obliga a la Casa Rosada a promulgar ambas normas.

En el caso de la ley de Financiamiento Universitario, la insistencia fue aprobada con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Por su parte, la emergencia pediátrica recibió 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, rechazando el veto de Javier Milei.

A pesar de los intentos del gobierno de retomar el diálogo político y sumar apoyos con reuniones y fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para frenar el rechazo.

El temario de la sesión incluyó también la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y el tratamiento de dos tratados internacionales.

Además, el Senado avanzó en el análisis del Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad para difundir de manera urgente desapariciones de menores, iniciativa impulsada por la ministra Patricia Bullrich.

Con estas votaciones, es la tercera vez en un mes que el Congreso se opone a un intento de derogación presidencial; la primera había sido la emergencia en discapacidad, que el Ejecutivo aún se resiste a aplicar.

