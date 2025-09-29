Kicillof le pidió a Milei que convoque a gobernadores para combatir a los narcos

El gobernador también pidió no hacer campaña con el hecho. "Entiendo que la ministra de Seguridad -Patricia Bullrich- es también candidata. No me importa. Pedimos, por enésima vez, que se articule un trabajo a nivel nacional y que esté encabezado por el Presidente", demandó. "Se necesita una estrategia nacional para el combate del narcotráfico".

La investigación por el brutal femicidio de Lara, Brenda y Morena a manos de una supuesta organización narcocriminal tiene ya seis detenidos. Mientras, la Policía busca a "Pequeño J", sindicado como el capo narco que ordenó la ejecución de las tres chicas. Interpol lanzó una alerta internacional para dar con él. La Policía Internacional también emitió una alerta por Matías Ozorio, presunto lugarteniente de "Pequeño J", que habría participado de la tortura de las jóvenes.

"Fuimos testigos de la violencia narco en su máxima expresión, con sadismo y crueldad sobre el cuerpo de tres mujeres", dijo el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso.

Kicillof, por su parte, apuntó que "este es un caso más que muestra que la ausencia del Estado, de oportunidades para los jóvenes, desencadena la posiblidad de la expansión del narcotráfico".