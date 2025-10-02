Orrego recorrió Pocito junto con vecinos y los candidatos del Frente Por San Juan

image

Y subrayó que “para que los sanjuaninos podamos seguir haciendo, que podamos seguir apostando a este proyecto, es muy importante que vayan a votar, que no sea una elección más. Necesitamos legisladores en el Congreso para después tener la oportunidad de defender los intereses de los sanjuaninos. Y para un gobernador también es muy importante poder contar con legisladores que respondan a este proyecto provincial para poder conseguir cosas y poder defender los intereses de los sanjuaninos con mucha más fuerza”.

Durante la caminata, Orrego resaltó el valor del contacto directo con la gente. “Es muy importante el cara a cara, eso es imprescindible. Conocer de primera mano cómo va la provincia, las cosas que estamos desarrollando, qué nos falta, porque también nos faltan cosas. Pero lo más importante de todo es poder estrechar la mano a un vecino, darle un beso a una señora, escuchar. Siempre escuchando se logran cosas valiosas”, expresó en su charla con los pocitanos.

El punto de inicio de la actividad no fue casual, ya que permitió a Orrego remarcar la importancia de la histórica repavimentación y ensanche de la Calle 5, una obra recientemente habilitada que transformó la conexión entre Pocito y Rawson. El mandatario destacó que, a pesar de las dificultades económicas y la caída de la obra pública a nivel nacional, su gestión tomó la decisión firme de finalizarla con fondos provinciales.

Subrayó que la modernización de esta arteria, que incluyó nueva iluminación, bicisendas y veredas, es un claro ejemplo de cómo la inversión provincial puede mejorar la vida cotidiana de las familias de la zona Sur de San Juan.

La jornada también tuvo un componente pedagógico, ya que los candidatos aprovecharon la ocasión para explicar a los vecinos el nuevo sistema de Boleta Única Papel que se estrenará en las elecciones del próximo 26 de octubre. Mediante este sistema, el electorado sanjuanino decidirá quiénes ocuparán las tres bancas que se renuevan en el Congreso Nacional para representar a la provincia.

Orrego destacó sobre la Boleta Única Papel que “ya no hay trampas, ya no hay posibilidades de adulterar o de generar la típica cadena de votos que se hacían antes, es decir, ahora esto es un sistema donde claramente es mucho más práctico sobre todo para el recuento de votos”.

En este sentido, Margarita, una vecina de 72 años de la zona, comentó que “me sorprendió porque jamás pensé que iba a conocer al gobernador. Me ha enseñado cómo tengo que ir a votar, cómo tengo que hacer con la boleta porque yo no sabía cómo era. Me dio gusto conocerlo”. Y añadió: “Está hermosa la obra de la Calle 5”.

La caminata concluyó como un espacio de intercambio de ideas y un refuerzo del compromiso del gobernador y los miembros de la lista del Frente XSanJuan de mantenerse cerca de la gente.