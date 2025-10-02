"
Qué actitud tomó hermana de Morena Rial tras la detención

Morena Rial fue nuevamente detenida y trasladada a la Unidad 51 Femenina de Magdalena por pedido explícito de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. En medio de esta situación, la incertidumbre sobre qué pasará con Amadeo, su hijo más pequeño, genera preocupación, ya que el niño cumplirá su primer año el próximo 7 de octubre.

Para garantizar su bienestar, la familia consideró que lo mejor era que quedara al cuidado de su hermana Rocío, decisión que ya estaba asentada en la Justicia mientras la joven permanece en la cárcel.

Facundo Ventura, amigo de la hija de Jorge Rial desde que fue adoptada, dio más detalles de su presente tras su detención y la logística que tendrá su familia para hacerse cargo del pequeño. "Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", lanzó en La Posta del Espectáculo (TV Pública).

Y agregó, además, que todo sigue en marcha: "Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida".

En ese sentido, reveló que Rial seguiría en el penal, por lo menor, por un mes: "Eso tardaría en que le den la domiciliaria".

"Cuando Morena estuvo detenida en la alcaldía, Jorge se hizo cargo de Amadeo y generó un vínculo increíble, lo que lo hizo acercarse mucho más a su hija", reveló Ventura. Por otro lado, Facundo opinó que tuvo un beneficio en la excarcelación por el vínculo paternal con el periodista: "La liberaron por ser hija de Jorge, por ningún otro motivo".

