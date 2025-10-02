Morena Rial fue nuevamente detenida y trasladada a la Unidad 51 Femenina de Magdalena por pedido explícito de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. En medio de esta situación, la incertidumbre sobre qué pasará con Amadeo, su hijo más pequeño, genera preocupación, ya que el niño cumplirá su primer año el próximo 7 de octubre.
Qué actitud tomó hermana de Morena Rial tras la detención
La familia consideró que lo mejor era que quedara al cuidado de su hermana Rocío, decisión que ya estaba asentada en la Justicia mientras la joven permanece en la cárcel.