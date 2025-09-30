Milei se acerca nuevamente a Macri de cara a las elecciones

“El presidente le envió un mensaje a Macri, le agradeció su apoyo y quedaron en volver a verse a la vuelta”, dijo un funcionario cercano a Milei, que no descartó que “el encuentro concrete en cualquier momento”, incluso antes de las elecciones del 26 de octubre.

La interna por la gobernabilidad

Aunque cerca de Milei no creen que Macri sume mucho en las encuestas para invitarlo a hacer campaña electoral junto al presidente y los candidatos de LLA, admiten que el nuevo acercamiento de Milei a Macri, después de un año de no verse ni hablarse, tiene más que ver con la necesidad del gobierno libertario de recomponer la relación cortada con algunos gobernadores del PRO cercanos a Macri, como Nacho Torres de Chubut, o el radical Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Esos mandatarios se terminaron alejando definitivamente del Gobierno y votando junto a la oposición haciendo caer los vetos de Milei en el Congreso e imponiendo proyectos propios, luego de la confrontación no solo por los fondos de coparticipación recortados por Nación, sino también por el desafío que les impuso Karina Milei y sus armadores territoriales de LLA en varias provincias, de la mano de Eduardo Lule Menem y Martín Menem, con candidatos propios, ignorando cualquier tipo de alianzas locales.

Torres y Pullaro conforman ahora el nuevo frente electoral junto a gobernadores de otros partidos, como el peronista cordobés, Martín Llaryora, o el radical de Corrientes, Gustavo Valdés y el santacruceño, Claudio Vidal, que integraron un nuevo polo opositor Provincias unidas, que amenaza con quedarse con el 5 % de los votos en octubre con sus listas del nuevo frente alternativo por afuera de la grieta entre LLA y el kirchnerista Fuerza Patria.

El llamado de Milei a Macri, llegó en el momento justo en que empezaban a trascender rumores de un supuesto plan de Macri de preparar al PRO para ser oposición, no solo en el Congreso a partir del 10 de diciembre, sino de cara a la sucesión presidencial de 2027.

Mientras Milei no descarta un encuentro cara a cara con Mauricio Macri, por estas horas volvieron a resonar en los pasillos de la Casa Rosada los pases de facturas internas entre el ala que responde al asesor Santiago Caputo que dicen que tenían la gobernabilidad armada con alianzas con gobernadores del radicalismo y del PRO, que funcionó en los dos primeros años de Gobierno con lo que Milei llamó “los 87 héroes” -que ya no están-, en alusión a diputados que sostuvieron los vetos a la movilidad jubilatoria y la ley de financiamiento universitario.

Cerca de Caputo siguen acusando a los primos Menem de haber provocado la ruptura con los gobernadores y parte del PRO, imponiendo un armado electoral que priorizó un armado pequeño con concejales propios peleando la territorialidad a los gobernadores, que ahora amenazan con aislar al Gobierno.

Mientras siguen los pases de facturas internos, a los llamados de Milei se sumaron los acercamientos que todos los días encara el nuevo ministro del interior, Lisandro Catalán, con el aval del ministro de Economía, Luis Caputo, con gobernadores de distintos signos, aliados.

Este lunes la seguidilla de reuniones de Catalán con gobernadores continuó con el mandatario de San Luis, Gustavo Poggi, que fue recibido en el Ministerio de Economía para anunciar el traspaso de obras públicas de Nación a la provincia.

Catalán que forma parte de la denominada “mesa federal” convocada por Milei con Francos, Caputo, Karina Milei y Santiago Caputo, es el ámbito para buscar acercarse a los gobernadores, después del 26 de octubre, en busca de apoyo de las reformas estructurales pendientes como las reformas laboral, previsional y tributaria.

Este lunes, en paralelo, Francos presidió la cuarta reunión del Consejo de Mayo, para debatir esos proyectos de ley que enviarán el 11 de diciembre al Congreso.