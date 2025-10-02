Espert en el ojo de la tormenta: polémica y cambios de agenda en LLA

Por su parte, Bullrich indicó que el candidato debe volver a los medios y responder sobre si recibió dinero de Machado. “Cuando uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar y decir las cosas”, afirmó, y recordó que el empresario fue procesado en 2021, por lo que en 2019 Espert “podría no haber sabido de sus actividades ilegales”. La funcionaria también cuestionó la forma en que Espert respondió en televisión: “Tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente lo que sucedió, pero en 2019 era un novato y no conocía los medios que debía usar”.

image

El caso se enmarca en un informe judicial estadounidense que vincula a Espert con Machado a través de un fideicomiso desde el cual, según la fiscalía, se habrían entregado fondos para la campaña presidencial del economista. Mientras tanto, el empresario cumple arresto domiciliario en Río Negro a la espera de la resolución de su pedido de extradición.

La polémica tuvo efectos inmediatos en la agenda de campaña: el acto que Espert iba a encabezar este jueves en La Plata fue suspendido, según indicaron desde La Libertad Avanza, para evitar coincidir con la presentación de la Ley de Reforma del Código Penal encabezada por Javier Milei y Patricia Bullrich en Ezeiza. Extraoficialmente, desde el partido señalaron que “no es un momento para que Espert se siga exponiendo” y que lo mejor sería mantener un perfil bajo mientras se clarifican los hechos.

Francos y Bullrich coinciden en que el paso siguiente depende de que Espert se pronuncie públicamente y aporte claridad, en un momento crítico para la campaña de La Libertad Avanza, en medio de acusaciones que podrían impactar en la percepción del electorado y en la dinámica interna del oficialismo.