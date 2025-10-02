Gol del ex y triunfo millonario: River eliminó a Racing y pasó a semifinales

River tuvo chances de ampliar la ventaja, pero Salas desperdició un mano a mano que pudo haber liquidado el partido. Mientras tanto, Racing trató de reaccionar con su goleador Maravilla Martínez, quien tuvo un partido apagado y no logró concretar ninguna de sus oportunidades.

Con el correr del juego, River adoptó una postura defensiva y controló los embates de la Academia. Franco Armani y Rivero fueron claves para mantener el cero en el arco, mientras Racing no encontró la creatividad necesaria para vulnerar la defensa millonaria.

image

El encuentro tuvo un episodio de suspenso cuando hinchas de Racing prendieron bengalas y las lanzaron al campo, generando una humareda que obligó a suspender el juego por más de diez minutos. Tras la reanudación, nada cambió: River siguió sólido y, sobre el final, Maravilla Martínez fue expulsado por doble amarilla, dejando a la Academia con un jugador menos.

El triunfo 1-0 le permitió a River avanzar a semifinales, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán mantenerse en la pelea por un título en 2025, luego de la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

image

Por su parte, Racing quedó en una situación complicada: la Academia está obligada a ganar un título este año para asegurar su clasificación a la próxima edición de la Libertadores, ya que actualmente se encuentra a ocho puntos de los puestos de acceso.

River volverá a jugar este domingo contra Rosario Central como visitante, mientras que Racing recibirá a Independiente Rivadavia el lunes desde las 21:00.