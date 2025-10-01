"
Iñaki Gutiérrez llegará a San Juan para el encuentro de jóvenes libertarios

Iñaki Gutiérrez, reconocido influencer libertario, estará presente el 2 de octubre en el Congreso Provincial de la Juventud La Libertad Avanza San Juan.

La Libertad Avanza San Juan organizó un Congreso Provincial de la Juventud para el 2 de octubre, a partir de las 13.30, en el Apart Hotel Syrah Capital, ubicado en Catamarca 1498 norte. Allí se destacará la presencia de Iñaki Gutiérrez el reconocido influencer libertario que tomó protagonismo junto a Milei a través de las redes sociales.

Mateo Zabaleta, coordinador general de la Libertad Avanza en San Juan, reveló en Suban el Volumen que se emite por Radio La Red 103.5, que el influencer llegará a la provincia para tomar contacto con los jóvenes de la provincia. “La idea es poder delinear el futuro del partido y la participación de los afiliados en la provincia”, agregó.

El Congreso tiene como objetivo destacar el rol protagónico de la juventud en el espacio, estrategias, modos, avances de la campaña y debate. Será un espacio de encuentro, reflexión y compromiso de cara a los desafíos que vienen, informaron a través de un comunicado.

