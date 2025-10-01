La Libertad Avanza San Juan organizó un Congreso Provincial de la Juventud para el 2 de octubre, a partir de las 13.30, en el Apart Hotel Syrah Capital, ubicado en Catamarca 1498 norte. Allí se destacará la presencia de Iñaki Gutiérrez el reconocido influencer libertario que tomó protagonismo junto a Milei a través de las redes sociales.
Iñaki Gutiérrez llegará a San Juan para el encuentro de jóvenes libertarios
