Milei y Trump se reunirán nuevamente a mediados de octubre

El presidente Javier Milei viajará el próximo 14 de octubre a Estados Unidos para mantener la primera reunión bilateral oficial con su par de los Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca. La convocatoria a la cumbre oficial entre ambos presidentes se formalizó este martes a través de un comunicado difundido por la Cancillería Argentina.
La Cancillería de la República Argentina informó que “como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre.