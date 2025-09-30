"
Milei y Trump se reunirán nuevamente a mediados de octubre

La Cancillería de la República Argentina informó que “como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre.

El presidente Javier Milei viajará el próximo 14 de octubre a Estados Unidos para mantener la primera reunión bilateral oficial con su par de los Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca. La convocatoria a la cumbre oficial entre ambos presidentes se formalizó este martes a través de un comunicado difundido por la Cancillería Argentina.

La Cancillería de la República Argentina informó que “como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Civilización, agregó que “este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos. El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C."

