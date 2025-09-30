El presidente Javier Milei ofreció una polémica definición sobre la violencia, al asegurar que los mensajes en redes sociales no constituyen una agresión real. "Con un tuit nadie te lastima", sentenció el mandatario durante una entrevista con el periodista Antonio Laje en A24, en medio de un debate sobre el clima de confrontación en la sociedad.
"Con un tuit nadie lastima": Milei sobre la violencia en las redes sociales
En una entrevista, el Presidente diferenció la violencia verbal en redes de la física, que atribuyó al kirchnerismo, y minimizó el impacto de los mensajes.