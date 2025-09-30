"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Milei

"Con un tuit nadie lastima": Milei sobre la violencia en las redes sociales

En una entrevista, el Presidente diferenció la violencia verbal en redes de la física, que atribuyó al kirchnerismo, y minimizó el impacto de los mensajes.

El presidente Javier Milei ofreció una polémica definición sobre la violencia, al asegurar que los mensajes en redes sociales no constituyen una agresión real. "Con un tuit nadie te lastima", sentenció el mandatario durante una entrevista con el periodista Antonio Laje en A24, en medio de un debate sobre el clima de confrontación en la sociedad.

Milei trazó una línea divisoria clara entre lo que considera "violencia física", que atribuyó exclusivamente al kirchnerismo, y las expresiones en plataformas digitales, cuyo impacto minimizó. "Si no sabes cómo funcionan las redes no te metas en las redes", llegó a recomendar.

Ante la insistencia del periodista, quien planteó que desde las redes se puede "generar un clima de violencia", el Presidente expuso su propia definición. "Violencia es cuando alguien se mete con tu vida, con tu libertad, con tu propiedad, eso es violencia".

Te puede interesar...

Para Milei, es "inaceptable poner en un mismo nivel la violencia física" con "un tuit". Cuando Laje le consultó si frases como "la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas" no constituían violencia, el mandatario respondió preguntando quién había sido el agresor físico en el caso mencionado.

La distinción con la violencia física, que atribuyó al kirchnerismo

El jefe de Estado insistió en que la agresión física es patrimonio exclusivo de sus opositores. Según supo Noticias Argentinas a través de la entrevista, Milei afirmó que la violencia física "la ejerce el kirchnerismo" y que "agresiones físicas de parte de la gente que está de nuestro lado no hay".

Asimismo, sostuvo que el kirchnerismo "tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar" y que sus facciones buscan impedir la libre expresión de otras ideas mediante escraches y consignas violentas.

FUENTE: NA

Temas

Te puede interesar