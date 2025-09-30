"Con un tuit nadie lastima": Milei sobre la violencia en las redes sociales

Para Milei, es "inaceptable poner en un mismo nivel la violencia física" con "un tuit". Cuando Laje le consultó si frases como "la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas" no constituían violencia, el mandatario respondió preguntando quién había sido el agresor físico en el caso mencionado.

La distinción con la violencia física, que atribuyó al kirchnerismo

El jefe de Estado insistió en que la agresión física es patrimonio exclusivo de sus opositores. Según supo Noticias Argentinas a través de la entrevista, Milei afirmó que la violencia física "la ejerce el kirchnerismo" y que "agresiones físicas de parte de la gente que está de nuestro lado no hay".

Asimismo, sostuvo que el kirchnerismo "tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar" y que sus facciones buscan impedir la libre expresión de otras ideas mediante escraches y consignas violentas.