Milei en la CPAC Paraguay: "No hay tercera vía, solo libertad o socialismo"

Respaldó sus ideas con una cita del economista Ludwig von Mises: “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real, cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”. Para Milei, esto significa que “no hay opción moderada entre el superávit y el déficit, ni entre un Estado abocado a sus funciones esenciales y otro con un número creciente de atribuciones que hace todo mal”.

El presidente también elogió la economía paraguaya como “un modelo a seguir”: “Desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y, como consecuencia, han logrado que la inflación sea cosa del pasado. Gracias al régimen de maquila, han incrementado exportaciones y generado trabajo genuino. Su experiencia es prueba de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban, cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece”.

Durante su visita, Milei mantuvo un encuentro con su par paraguayo Santiago Peña en el Palacio de López, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y una reducida comitiva. Según se informó, abordaron la situación del Mercosur y la cooperación económica bilateral.

Más tarde, el mandatario argentino tiene previsto disertar sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay y, el miércoles, brindar un discurso en una sesión de honor en el Congreso paraguayo.

La CPAC en Paraguay, que concluye este martes, busca consolidar un espacio de debate entre referentes conservadores en una región que sus organizadores describen como “rodeada por un mar de regímenes de izquierda”. Antes de su presentación, Milei rindió homenaje a Charlie Kirk, referente conservador estadounidense recientemente asesinado en Utah, y concluyó: “Su muerte no debe paralizarnos. Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”.