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Milei en Hungría: se reunió con Orbán: cerrará con una disertación

En su primera actividad en Budapest, el Presidente fue recibido por su homólogo en el Palacio Sándor. Luego, tuvo un encuentro con el primer ministro en la sede del Gobierno, antesala de la cumbre conservadora.

Javier Milei dio comienzo este sábado su actividad oficial en Budapest con un encuentro con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Luego fue recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno, en la cita que servirá de antesala de su disertación en el foro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.

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El líder de La Libertad Avanza llegó el viernes a la capital de Hungría, acompañado por una reducida comitiva integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En el foro de la CPAC, el Presidente será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

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La jornada continuará a las 15 (hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico "Civis Universitatis Honoris Causa" otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el mandatario también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, la comitiva emprenderá el regreso a la Argentina el mismo sábado a las 16:30. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo a las 9, cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.

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