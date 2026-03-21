Milei en Hungría: se reunió con Orbán: cerrará con una disertación

image

El líder de La Libertad Avanza llegó el viernes a la capital de Hungría, acompañado por una reducida comitiva integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En el foro de la CPAC, el Presidente será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

image

La jornada continuará a las 15 (hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico "Civis Universitatis Honoris Causa" otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el mandatario también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, la comitiva emprenderá el regreso a la Argentina el mismo sábado a las 16:30. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo a las 9, cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.