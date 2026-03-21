Javier Milei dio comienzo este sábado su actividad oficial en Budapest con un encuentro con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Luego fue recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno, en la cita que servirá de antesala de su disertación en el foro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Milei en Hungría: se reunió con Orbán: cerrará con una disertación
En su primera actividad en Budapest, el Presidente fue recibido por su homólogo en el Palacio Sándor. Luego, tuvo un encuentro con el primer ministro en la sede del Gobierno, antesala de la cumbre conservadora.