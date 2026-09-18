Destruido: así quedó el Renault 4 tras el choque fatal en RN 20

El trágico siniestro se produjo en la localidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, a unos dos kilómetros del ingreso al Depósito Judicial y en cercanías de la zona conocida como Dibella. Según los datos preliminares, el Renault 4 impactó contra un Fiat Siena conducido por el oficial principal Medina. La violencia del choque redujo el auto de menor porte a chatarra y requirió la urgente intervención de personal médico para trasladar a la mujer hospitalizada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 31ª y peritos de la UFI Delitos Especiales, quienes interrumpieron el tránsito y preservaron la escena. Las autoridades continúan con los peritajes mecánicos para esclarecer las responsabilidades y la dinámica del choque fatal.