Las imágenes tras el choque ocurrido este jueves por la noche en la Ruta Nacional 20 dan cuenta de la violencia del impacto: un vehículo Renault 4 quedó completamente destruido sobre el asfalto. Como consecuencia de la colisión, el conductor del automóvil falleció en el lugar, mientras que una mujer que viajaba como acompañante resultó gravemente herida.
Destruido: así quedó el Renault 4 tras el choque fatal en RN 20
Un violento siniestro vial sobre la RN 20, a la altura de Las Chacritas, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer internada en grave estado.