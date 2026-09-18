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Destruido: así quedó el Renault 4 tras el choque fatal en RN 20

Un violento siniestro vial sobre la RN 20, a la altura de Las Chacritas, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer internada en grave estado.

Las imágenes tras el choque ocurrido este jueves por la noche en la Ruta Nacional 20 dan cuenta de la violencia del impacto: un vehículo Renault 4 quedó completamente destruido sobre el asfalto. Como consecuencia de la colisión, el conductor del automóvil falleció en el lugar, mientras que una mujer que viajaba como acompañante resultó gravemente herida.

El trágico siniestro se produjo en la localidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, a unos dos kilómetros del ingreso al Depósito Judicial y en cercanías de la zona conocida como Dibella. Según los datos preliminares, el Renault 4 impactó contra un Fiat Siena conducido por el oficial principal Medina. La violencia del choque redujo el auto de menor porte a chatarra y requirió la urgente intervención de personal médico para trasladar a la mujer hospitalizada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 31ª y peritos de la UFI Delitos Especiales, quienes interrumpieron el tránsito y preservaron la escena. Las autoridades continúan con los peritajes mecánicos para esclarecer las responsabilidades y la dinámica del choque fatal.

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