El Gobierno retomó el diálogo con Pekín y Milei viajaría este año a China

La decisión generó malestar en Beijing, de acuerdo con la misma fuente, no solamente por la cancelación sobre la hora sino también por el significado diplomático que tienen este tipo de gestos para China.

La contradicción en la agenda con China

El episodio ocurre mientras la Cancillería argentina trabaja para concretar una visita presidencial al gigante asiático.

El canciller Pablo Quirno había señalado que se estaban ultimando conversaciones con Beijing para confirmar el viaje de Milei hacia finales de este año. El funcionario sostuvo que Argentina mantiene una relación comercial importante con China y que se estaban terminando de definir algunos aspectos de la visita.

“Estamos terminando conversaciones juntamente con China, tenemos una excelente relación comercial con ellos y estamos terminando de definir ciertos aspectos para confirmar la visita”, señaló Quirno.

El canciller también anticipó que, si el viaje se concreta, formará parte de la comitiva junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El objetivo del Gobierno es mantener abierto el vínculo comercial con China pese al alineamiento político y estratégico que Milei sostiene con Estados Unidos.

Un foro al que Argentina finalmente no irá

El Xiangshan Forum tiene una particular relevancia para Beijing. Desde hace unos 20 años convoca a representantes gubernamentales, militares y académicos de más de un centenar de países para abordar cuestiones relacionadas con seguridad internacional y defensa.

La delegación argentina tenía previsto participar del encuentro que se desarrolla entre el 15 y el 16 de septiembre, pero finalmente el Gobierno decidió cancelar el viaje.

La fuente citada por Perfil aseguró que la delegación china ya había afrontado los gastos de pasajes y alojamiento de los representantes argentinos, al igual que ocurre con otras delegaciones invitadas.

La ausencia se produce además después de algunos episodios que habían generado tensión entre Buenos Aires y Beijing.

Las tensiones recientes

Uno de los últimos cruces ocurrió después de declaraciones del funcionario argentino Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno y responsable de la Oficina de Respuesta Presidencial, quien cuestionó públicamente a China por una tragedia ocurrida en la frontera con Nepal y vinculó el episodio con el modelo industrial y político chino.

La Embajada china en Buenos Aires respondió acusándolo de difundir rumores basados en prejuicios ideológicos y reclamó que dejara de “politizar o instrumentalizar” las catástrofes naturales. Posteriormente, la Cancillería china convocó al embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia, para transmitirle formalmente su malestar.

En paralelo, la administración de Milei profundizó su acercamiento a Estados Unidos y su agenda internacional vinculada a la defensa y la soberanía, particularmente en torno al Atlántico Sur y Malvinas.

Aun así, China continúa siendo un socio comercial relevante para Argentina y Quirno sostuvo que el Gobierno busca fortalecer el intercambio bilateral. El propio canciller reconoció que actualmente Argentina mantiene un déficit comercial con China y señaló que el objetivo oficial es generar condiciones para aumentar las exportaciones.

Por eso, el contraste entre la cancelación de una participación oficial en Beijing y la posibilidad de que Milei viaje personalmente a China antes de terminar el año abre un nuevo capítulo en una relación que combina intereses económicos, diferencias políticas y señales diplomáticas de distinto sentido.