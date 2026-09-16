"Es una estupidez mayúscula": Milei negó que Malvinas sea una estrategia electoral

Milei sostuvo que la decisión de avanzar con las nuevas medidas ya estaba siendo trabajada por el Gobierno y que la reunión de Gabinete del lunes previo a la cadena nacional del 3 de septiembre fue determinante para definir su implementación.

Según explicó, el factor que aceleró públicamente el proceso fueron las declaraciones realizadas por Donald Trump el 31 de agosto, cuando señaló que estaba revisando la posición de Estados Unidos sobre la cuestión Malvinas.

“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, sostuvo.

Las medidas anunciadas por el Gobierno incluyen procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y otras compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina. El Ejecutivo ya había informado el inicio de procedimientos contra decenas de personas y empresas.

“Las venimos gestando hace tres años”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el rechazo de Milei a la interpretación electoral de la estrategia. El Presidente aseguró que se trata de una política que, según su versión, comenzó a gestarse mucho antes del actual escenario internacional.

“Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno aprovechó el escenario generado por las declaraciones de Trump para acelerar y hacer pública su estrategia.

La ofensiva oficial se produjo además en paralelo con nuevas denuncias y procedimientos contra empresas vinculadas con proyectos petroleros en la zona de las islas.

El mandatario explicó que la intención del Gobierno es utilizar los recursos y oportunidades que ofrece el territorio argentino para generar presión sobre las compañías que evalúan participar de proyectos vinculados con Malvinas.

“¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”, explicó.

En ese punto mencionó particularmente a Vaca Muerta y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas para ofrecer alternativas de inversión dentro de Argentina.

“Usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, planteó.

La estrategia oficial, según la explicación del Presidente, busca combinar el reclamo de soberanía con incentivos económicos y energéticos para atraer inversiones al territorio argentino.

El escenario internacional también aparece en el planteo

Milei vinculó además su estrategia con una reconfiguración del escenario geopolítico y con el vínculo de Argentina con Estados Unidos.

En ese contexto mencionó también las tensiones internas en el Reino Unido y los movimientos independentistas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. “Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, sostuvo.

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno argentino profundiza su ofensiva diplomática, judicial y económica sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas. En paralelo, el Reino Unido sostiene su posición sobre la soberanía y la actividad económica en el archipiélago.