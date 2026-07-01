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Paritaria docente: nueva oferta salarial y adicionales por zona bajo análisis

El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) en el Centro Cívico. Los sindicatos decidieron bajar la oferta a las bases para analizarla con sus afiliados antes de dar una respuesta definitiva.

El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) en el Centro Cívico. Los sindicatos decidieron bajar la oferta a las bases para analizarla con sus afiliados antes de dar una respuesta definitiva.

Los puntos clave de la propuesta oficial

La oferta del Ejecutivo provincial se estructura en aumentos escalonados sobre el valor índice y una mejora en los adicionales por zona geográfica:

  • Incrementos al valor índice:

    • Agosto: $2\%$ de aumento (calculado sobre el índice de junio).

    • Octubre: $2\%$ de aumento (calculado sobre la base de agosto).

    • Diciembre: $2\%$ de aumento (calculado sobre el índice de octubre).

  • Mejora en adicionales por Zona Docente (a partir de octubre):

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  • Radio 4: Sube del $95\%$ al $100\%$.

  • Radio 5: Sube del $115\%$ al $120\%$.

  • Radio 6: Sube del $135\%$ al $140\%$.

  • Radio 7: Sube del $155\%$ al $160\%$.

Reclamos gremiales sobre la mesa

Además de la discusión estrictamente salarial, las conducciones sindicales plantearon una agenda de exigencias históricas y administrativas para el sector:

  • Compensaciones y bonos: Solicitaron el pago de décimas y un bono extraordinario de $\$100.000$ para los docentes que lograron titularizar.

  • Agilidad administrativa: Demandaron mayor celeridad en la liquidación de suplencias, resolución de expedientes pendientes y la regularización en el pago de cuotas alimentarias.

  • Infraestructura y zonificación: Pidieron revisar de forma urgente la asignación del radio de zona para los departamentos de Jáchal y Caucete.

Los representantes gremiales enfatizaron la necesidad de una política salarial profunda que frene la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y alivie el endeudamiento que afecta a los trabajadores de la educación.

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