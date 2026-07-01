El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) en el Centro Cívico. Los sindicatos decidieron bajar la oferta a las bases para analizarla con sus afiliados antes de dar una respuesta definitiva.
Paritaria docente: nueva oferta salarial y adicionales por zona bajo análisis
El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) en el Centro Cívico. Los sindicatos decidieron bajar la oferta a las bases para analizarla con sus afiliados antes de dar una respuesta definitiva.