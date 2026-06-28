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Milei viaja a Paraguay para una cumbre del Mercosur marcada por los conflictos

El Presidente participará este lunes y martes de la cumbre del Mercosur en Paraguay. La agenda estará atravesada por diferencias con Brasil, el acuerdo con Estados Unidos y la postura argentina sobre Venezuela.

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se realizará en Asunción, Paraguay, en un contexto marcado por diferencias políticas y comerciales entre la Argentina y Brasil.

Tras su paso por España, el mandatario llegará al encuentro regional con una agenda atravesada por varios temas que generan tensión dentro del bloque. Entre ellos aparecen el acuerdo arancelario que el Gobierno argentino firmó con Estados Unidos, el pedido para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la negativa de la Casa Rosada a respaldar un eventual regreso de Venezuela al Mercosur.

Aunque oficialmente la cumbre estará enfocada en el avance del acuerdo comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones con Japón, gran parte de las conversaciones girarán en torno a las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia.

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva cuestiona la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses, al considerar que una medida de ese tipo debería ser compatible con la política comercial común del Mercosur.

Otro de los puntos que genera debate es la intención de la Argentina de incorporarse al tratado transpacífico, una iniciativa que, según analistas internacionales, llevó a Brasil a impulsar un acercamiento comercial con Japón para fortalecer el bloque regional.

En paralelo, la situación de Venezuela volverá a estar sobre la mesa. Mientras algunos países plantean revisar la suspensión del país caribeño, el Gobierno argentino mantiene su decisión de rechazar cualquier reincorporación al sostener que Caracas continúa incumpliendo la cláusula democrática del Mercosur.

Antes de viajar a Paraguay, Milei recibirá en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición a Lula, un gesto político que también refleja las diferencias que atraviesan la relación entre ambos gobiernos.

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