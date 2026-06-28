Con aval de Karina, Santilli será el nuevo jefe de Gabinete: solo resta el anuncio oficial de Milei

Además, el Gobierno prevé una reorganización de otras áreas. La estructura de Medios quedaría bajo la órbita de Karina Milei, mientras que días atrás la vocería presidencial ya había sido reasignada a Adrián Ravier, con Fabián Fernández como secretario de Prensa.

La salida de Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se produjo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra y luego de que Javier Milei afirmara desde España que, si la Justicia lo encontraba culpable, lo apartaría del cargo.

Tras oficializar su dimisión, Adorni agradeció al Presidente por la confianza recibida, mientras que en la Casa Rosada comenzaron a acelerar el proceso para cubrir uno de los puestos más importantes del Poder Ejecutivo.

Por el momento, el oficialismo mantiene cautela y espera la comunicación formal de Milei, aunque todo indica que el anuncio se realizará durante la tarde de este domingo.