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Con aval de Karina, Santilli será el nuevo jefe de Gabinete: solo resta el anuncio oficial de Milei

El actual ministro del Interior ya dialogó con Karina Milei y aguarda la confirmación del Presidente. El Gobierno prevé oficializar su designación como jefe de Gabinete durante este domingo.

El Gobierno nacional se prepara para anunciar este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de la renuncia presentada por Manuel Adorni. Aunque la confirmación oficial aún no fue comunicada por el presidente Javier Milei, fuentes cercanas al ministro del Interior aseguran que la decisión política ya está tomada.

Según trascendió, Santilli mantuvo una conversación con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien le transmitió que es el elegido para asumir el cargo. Sin embargo, en su entorno aclararon que aguardará el llamado directo del Presidente antes de dar por concretado el nombramiento.

De confirmarse la designación, Santilli continuará al frente del Ministerio del Interior y, al mismo tiempo, asumirá la conducción de la Jefatura de Gabinete, concentrando ambas responsabilidades.

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Además, el Gobierno prevé una reorganización de otras áreas. La estructura de Medios quedaría bajo la órbita de Karina Milei, mientras que días atrás la vocería presidencial ya había sido reasignada a Adrián Ravier, con Fabián Fernández como secretario de Prensa.

La salida de Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se produjo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra y luego de que Javier Milei afirmara desde España que, si la Justicia lo encontraba culpable, lo apartaría del cargo.

Tras oficializar su dimisión, Adorni agradeció al Presidente por la confianza recibida, mientras que en la Casa Rosada comenzaron a acelerar el proceso para cubrir uno de los puestos más importantes del Poder Ejecutivo.

Por el momento, el oficialismo mantiene cautela y espera la comunicación formal de Milei, aunque todo indica que el anuncio se realizará durante la tarde de este domingo.

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