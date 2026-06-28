El Gobierno nacional se prepara para anunciar este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de la renuncia presentada por Manuel Adorni. Aunque la confirmación oficial aún no fue comunicada por el presidente Javier Milei, fuentes cercanas al ministro del Interior aseguran que la decisión política ya está tomada.
Con aval de Karina, Santilli será el nuevo jefe de Gabinete: solo resta el anuncio oficial de Milei
El actual ministro del Interior ya dialogó con Karina Milei y aguarda la confirmación del Presidente. El Gobierno prevé oficializar su designación como jefe de Gabinete durante este domingo.