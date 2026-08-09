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El Gobierno achica el margen de autonomía de Sturzenegger y lo pone bajo el control de Santilli

Tras el conflicto en los puertos y el fracaso de la Ley de Tierras, la mesa política definirá la agenda con la mira puesta en 2027: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado perderá centralidad y el jefe de Gabinete administrará la relación con gobernadores y aliados.

Por el conflicto en los puertos y la insistencia en la fallida Ley de Tierras, el Gobierno dio un volantazo: regulará al ministro Federico Sturzenegger y le achicará el margen de autonomía. En adelante, tendrá un rol más secundario y el control del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Tras la aprobación de una "recortada" Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Casa Rosada decidió, con la mirada puesta en las presidenciales de 2027, que todo proyecto que se impulse pase por el tamiz de la mesa política y se priorice según el timing de la carrera electoral.

El nuevo formato, impulsado y defendido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es que la mesa política sea la encargada de evaluar qué temas poner en el tapete, cuándo, cómo y si conviene hacerlo. Además, trascendió que será "Colo" Santilli quien administre la relación y los momentos de negociación con los gobernadores y los aliados para las futuras votaciones en el Congreso.

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Todo esto implicaría que las "reformas estructurales" que propone el ministro de Desregulación y Transformación del Estado queden algo relegadas. Entre ellas figuran las iniciativas vinculadas a la venta de libros, farmacias e inmobiliarias, y el capítulo de Inteligencia Artificial en la Ley de Sociedades.

Sturzenegger quedó en el centro de los cuestionamientos tras la votación del jueves en el Senado por dos acciones que naufragaron. La primera fue la arquitectura del decreto 690/2026, que modificó la actividad en los puertos: al desregular el practicaje y el pilotaje provocó un paro con pérdidas millonarias y debió ser suspendido.

La segunda fue el capítulo de venta de tierras ilimitada a extranjeros, que el oficialismo retiró del debate por el rechazo contundente de todo el arco político y la sociedad civil, junto con el artículo sobre el manejo del fuego.

Los funcionarios que lo tratan lo describen como alguien que se "extralimita". La senadora Patricia Bullrich señaló que la ley "llegó un poco endiablada" y aseguró que "la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico": "Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes", sostuvo, y pidió una agenda con temas que "le interesen a toda la sociedad".

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