El Gobierno achica el margen de autonomía de Sturzenegger y lo pone bajo el control de Santilli

Todo esto implicaría que las "reformas estructurales" que propone el ministro de Desregulación y Transformación del Estado queden algo relegadas. Entre ellas figuran las iniciativas vinculadas a la venta de libros, farmacias e inmobiliarias, y el capítulo de Inteligencia Artificial en la Ley de Sociedades.

Sturzenegger quedó en el centro de los cuestionamientos tras la votación del jueves en el Senado por dos acciones que naufragaron. La primera fue la arquitectura del decreto 690/2026, que modificó la actividad en los puertos: al desregular el practicaje y el pilotaje provocó un paro con pérdidas millonarias y debió ser suspendido.

La segunda fue el capítulo de venta de tierras ilimitada a extranjeros, que el oficialismo retiró del debate por el rechazo contundente de todo el arco político y la sociedad civil, junto con el artículo sobre el manejo del fuego.

Los funcionarios que lo tratan lo describen como alguien que se "extralimita". La senadora Patricia Bullrich señaló que la ley "llegó un poco endiablada" y aseguró que "la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico": "Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes", sostuvo, y pidió una agenda con temas que "le interesen a toda la sociedad".