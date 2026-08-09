Por el conflicto en los puertos y la insistencia en la fallida Ley de Tierras, el Gobierno dio un volantazo: regulará al ministro Federico Sturzenegger y le achicará el margen de autonomía. En adelante, tendrá un rol más secundario y el control del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El Gobierno achica el margen de autonomía de Sturzenegger y lo pone bajo el control de Santilli
Tras el conflicto en los puertos y el fracaso de la Ley de Tierras, la mesa política definirá la agenda con la mira puesta en 2027: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado perderá centralidad y el jefe de Gabinete administrará la relación con gobernadores y aliados.