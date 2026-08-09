Demandó a AstraZeneca y al Estado por presuntas secuelas tras vacunarse contra el Covid

Las patologías que menciona en la demanda

El hombre sostiene que después de las aplicaciones comenzó a atravesar distintos episodios de salud que, con el paso del tiempo, derivaron en internaciones, estudios y tratamientos.

Entre los diagnósticos mencionados en la presentación judicial aparecen síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y secuelas neurológicas, además de episodios convulsivos y alteraciones cardiovasculares.

La documentación médica incorporada al expediente registra distintas atenciones posteriores a la vacunación.

Uno de los antecedentes corresponde al Hospital San Bernardo, donde Ocaña estuvo internado en octubre de 2022. Según el resumen de historia clínica citado en la demanda, presentaba antecedentes de múltiples episodios convulsivos tonicoclónicos generalizados y una hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico.

En esa oportunidad también se realizó una resonancia magnética cerebral que mostró lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y lesiones cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos. Posteriormente, en noviembre de 2023, el paciente ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizar estudios y evaluar alternativas terapéuticas.

Según la documentación presentada, durante ese período fue diagnosticado con síndrome antifosfolipídico y plaquetopenia severa, además de alteraciones en la función renal y antecedentes de epilepsia asociada a lesiones encefálicas.

Reclama más de $191 millones

La demanda calcula el reclamo total en $191.066.282,99. Dentro de los diferentes rubros reclamados se incluyen una indemnización por incapacidad sobreviniente, $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y algo más de $50 millones en concepto de daño punitivo, solicitado específicamente contra AstraZeneca.

Además, el demandante pidió de manera subsidiaria acceder al Fondo de Reparación Covid-19, cuyo monto fue calculado en $63.817.680 al momento de presentar la acción.

Como parte de la documentación aportada, la presentación también incorpora un análisis médico-legal particular realizado en noviembre de 2024 que estableció, según la parte actora, una incapacidad del 70%.

Ese porcentaje, al igual que el resto de la prueba presentada por el demandante, deberá ser evaluado durante el proceso judicial.

La Justicia deberá determinar si existe relación causal

Uno de los puntos centrales de la causa será establecer si las enfermedades y secuelas denunciadas pueden ser vinculadas causalmente con las dosis de la vacuna recibidas por Ocaña. La demanda sostiene esa relación, pero se trata de una afirmación de la parte actora que todavía deberá ser acreditada dentro del expediente.

Para avanzar en ese análisis, el demandante solicitó una pericia médica oficial que determine cuáles son las patologías y secuelas que presenta, el grado de incapacidad y si existe una relación causal entre esas condiciones y la vacunación.

También pidió que los especialistas establezcan si las patologías denunciadas resultan compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna.

De esta manera, el proceso judicial deberá avanzar con la producción de pruebas médicas y periciales antes de determinar si corresponde atribuir responsabilidad a AstraZeneca, al Estado nacional o establecer la inexistencia del vínculo planteado en la demanda.

Por ahora, el reclamo constituye una acción judicial iniciada por el hombre y será la Justicia la que deberá evaluar la documentación médica, las pericias y el resto de los elementos incorporados al expediente para determinar qué relación existe, si alguna, entre la vacunación y los problemas de salud denunciados.