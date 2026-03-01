Milei abre las sesiones del Congreso: "La noche de hoy será histórica"

El discurso de esta noche está previsto que plantee los principales ejes de su gestión, con referencias al camino recorrido en la primera mitad de su mandato, su mirada respecto al presente y los desafíos para el año legislativo que comenzará desde hoy.

La de esta noche será la tercera apertura de sesiones que hará el jefe de Estado y, como ocurrió en las oportunidades precedentes, sus palabras estarán más dirigidas hacia afuera del Congreso que a los diputados y senadores.

Los trascendidos de la última semana aseguran que su mensaje estará anclado en la batalla cultural y la confrontación con el modelo económico, político y social que imperó en la Argentina en las últimas décadas. Estarán presentes muchas de las ideas que transmitió en su presentación ante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde su principal frase fue que “Maquiavelo ha muerto”.

Es una idea que subyace en el posteo que Milei publicó en X, respecto de “La Moral como Política de Estado”.

Milei afirmó en esa oportunidad que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”.

image

El Presidente sostuvo en Davos que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”, y reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”.

En el discurso de esta noche se prevé que vuelvan a estar presentes eso conceptos, como así también referencias a la coyuntura política y económica de la Argentina, que están signadas por contrapuntos con sectores de la política, del mundo empresario y de los medios que, para el Presidente, defienden el modelo vigente hasta el 10 de diciembre de 2023.

Lo cierto es que Javier Milei llegará a un Congreso que, en las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasados, aprobó todas las iniciativas que envió para su debate. Hubo en esa agenda reformas profundas, como la laboral y la baja de la edad de imputabilidad o la ley de Inocencia Fiscal y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y otras leyes que se habían empantanado durante años, como el Presupuesto o la ley de Glaciares.

Más allá de los acuerdos políticos que permitieron sancionar esas propuestas, el Presidente tendrá esta noche a la bancada del kirchnerismo duro que activó una estrategia de confrontación más dura, que tuvo como manifestaciones una diputada desenchufando cables de audios para hacer caer una sesión o una senadora que agitó el fantasma del 2001 y llegó a hablar del “helicóptero”, en referencia a la caída de Fernando De la Rúa.