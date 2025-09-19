Milei en Córdoba: "El 26 de octubre vamos a pintar de violeta el país"

image

Milei anticipó que, si logra mayor respaldo legislativo, impulsará “reforma laboral, reforma tributaria y mucha desregulación económica”. Recordó que iniciativas de ese tipo generaron resistencia en otros gobiernos y advirtió: “No van a poder parar el cambio”.

Guiños a aliados y dardos a críticos

Destacó a Patricia Bullrich como “una verdadera patriota” por su apoyo en 2023, y mencionó a Mauricio Macri como un dirigente con el que busca acercamiento. En contraste, cuestionó al exgobernador Juan Schiaretti por proponer “gastar más” y criticó a los gobernadores que integran el bloque Provincias Unidas, a quienes atribuyó “intereses electorales”.

El mandatario admitió que existe “una pequeña pausa” en la marcha económica debido a “la volatilidad que genera la oposición”, pero prometió que un triunfo en octubre abrirá “el camino a la Tierra Prometida”. También reconoció que su equipo trabaja en “distintas alternativas” para afrontar los fuertes vencimientos de deuda de 2026, sin dar detalles sobre posibles apoyos externos.

Relación con Córdoba

Consultado por la infraestructura vial, Milei aseguró que su gestión “tiene un compromiso con las rutas nacionales” y que se avanzará en la licitación de obras como la Ruta 19, demorada por las altas tasas de interés.

Tras el acto en la Bolsa de Comercio, Milei tenía previsto encabezar un encuentro con los candidatos locales de La Libertad Avanza, en el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“No me tengo que hacer cargo de lo que dicen mis seguidores”

Se refirió a la polémica entre el senador Luis Juez, uno de máximos aliados en la provincia, y el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. El mandatario evitó referirse puntualmente a los dichos de Parisini, que había criticado duramente a Juez luego de votar a favor en el Senado la emergencia en discapacidad.

Milei se desentendió del asunto y relativizó incluso la figura del tuitero, a quien aglomeró como uno más de sus “12 millones de seguidores”. “Con Juez tengo una gran relación, él sabe de mi compromiso con la discapacidad”, respondió el Presidente.

Y siguió: “Hay algo que me parece raro de los periodistas, ¿abe cuántos seguidores tengo en rede? Cerca de 12 millones, ¿cree que me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores?. “Es ridículo que me pregunten. No vine a controlarles la vida. Soy liberal, acúsenme por las cosas que yo dije. Si quiere saber qué opina uno de mis seguidores se lo pregunta a él”, reaccionó Milei.

Vale recordar que “Dan” había publicado un posteo insultando al senador y hablando sobre una de sus hijas, comentario que fue repudiado por funcionarios del Gobierno nacional y por el que Juez exigió que se le pida una disculpa.