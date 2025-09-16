"
El Presupuesto 2026 prevé una inflación anual del 10,1%

El Ejecutivo presentó el proyecto de ley de gastos y recursos para el próximo año. La iniciativa prevé crecimiento económico, baja inflación y aumentos en áreas sensibles como salud, educación y jubilaciones.

El gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, un documento que prioriza el equilibrio fiscal y la disciplina presupuestaria. Con gastos e ingresos estimados en torno a los $148 billones, el plan busca garantizar un resultado financiero equilibrado o superavitario, reflejando la política de austeridad de la administración.

El texto que ingresó en las últimas horas de este lunes a Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%.

La inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.

Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028.

El escenario base incorpora un crecimiento del PIB del 5% anual para los años 2026 a 2028. A nivel sectorial, en 2026, la industria y el comercio se estima que se expandrián 5,9% y 5,6% respectivamente, mientras que el sector agropecuario avanzará 2,7%. Los rubros de bienes aumentan en promedio 5,4%, por encima de los servicios, que suben 4,5%.

Por el lado de la demanda, se espera una suba en todos los componentes; en particular, el Consumo Privado se eleva 4,9% y la Inversión 9,4%.

Siguiendo con los componentes de la demanda, se prevé que el Consumo Privado mantenga un crecimiento firme en 2027 y 2028 (4,5% y 4,6%), cercano a la evolución del PIB. Asimismo, se

estima un incremento sostenido de la Inversión, a un ritmo del 9,4% durante el período.

El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones.

El 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

