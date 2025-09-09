"
Primera victoria en Vóley en los JADAR 2025 y buena actuación en patinaje

La delegación de San Juan cerró un positivo segundo día de competencia en Rosario 2025, con gran actuación en patinaje artístico y una victoria clave en voley ante Córdoba.

La delegación sanjuanina volvió a ser protagonista en la segunda jornada de los 1eros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, donde el voley se llevó todas las miradas tras vencer a un rival de importante en la lucha por el título, mientras que el patinaje artístico dejó una buena presentación en la pista.

image

Los primeros en abrir la jornada fueron los representantes de patinaje artístico en la modalidad Danza – Style Danc

e. Jesús Octavio Morte, Rodrigo Gómez Robledo, Micaela López Salinas e Ignacio Salas demostraron un gran nivel y dejaron en claro que San Juan tiene figuras con proyección nacional. Su participación continuará mañana con la disciplina Danza – Free Dance, en la que buscarán consolidar la performance para definir su posición en la tabla general. La cita para ellos será a las 15.30 y 16.30.

El gran golpe del día llegó en el Club Náutico Avellaneda, donde el seleccionado de voley masculino dirigido por Pablo Balmaceda y Silvio Fernández superó por 3 a 1 a Córdoba, uno de los siempre candidatos al título. Con parciales de 28-26, 25-27, 25-21 y 25-17, el equipo cuyano mostró carácter y solidez en cada set. La figura del encuentro fue Benjamín Flores, actual integrante de la Selección Argentina, quien lideró el ataque sanjuanino.

Con este triunfo, San Juan se ilusiona con ser protagonista en la disciplina y mañana tendrá un nuevo desafío frente al combinado bonaerense, desde las 15 horas.

