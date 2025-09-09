Primera victoria en Vóley en los JADAR 2025 y buena actuación en patinaje

image

Los primeros en abrir la jornada fueron los representantes de patinaje artístico en la modalidad Danza – Style Danc

e. Jesús Octavio Morte, Rodrigo Gómez Robledo, Micaela López Salinas e Ignacio Salas demostraron un gran nivel y dejaron en claro que San Juan tiene figuras con proyección nacional. Su participación continuará mañana con la disciplina Danza – Free Dance, en la que buscarán consolidar la performance para definir su posición en la tabla general. La cita para ellos será a las 15.30 y 16.30.