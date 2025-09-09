La delegación sanjuanina volvió a ser protagonista en la segunda jornada de los 1eros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, donde el voley se llevó todas las miradas tras vencer a un rival de importante en la lucha por el título, mientras que el patinaje artístico dejó una buena presentación en la pista.
Primera victoria en Vóley en los JADAR 2025 y buena actuación en patinaje
