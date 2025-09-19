El dólar blue subió y marcó una semana en alza: a cuanto cerró en San Juan

El dólar oficial también continuó su escalada: se vendió a $1.515 en el Banco Nación, $20 más que el jueves, y acumula un aumento de 3% en lo que va de la semana, alcanzando un nuevo máximo nominal.

En los mercados externos, las acciones argentinas en Wall Street mostraron resultados mixtos: IRSA avanzó 5% mientras que Grupo Galicia retrocedió 2,5%. Los bonos soberanos operaron en terreno negativo, con bajas de hasta 4%.