El dólar blue en San Juan cerró este viernes en $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, diez pesos por encima de la jornada anterior, en una semana donde la tendencia fue claramente alcista. En la City porteña, la divisa informal finalizó en $1.520 para la venta y $1.500 para la compra, con una suba del 0,70%.
El dólar blue subió y marcó una semana en alza: a cuanto cerró en San Juan
En el mercado paralelo local subió $10 en la jornada y cerró a $1.560 para la venta. El oficial también avanzó y el riesgo país tocó los 1.473 puntos.