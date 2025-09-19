"
El dólar blue subió y marcó una semana en alza: a cuanto cerró en San Juan

En el mercado paralelo local subió $10 en la jornada y cerró a $1.560 para la venta. El oficial también avanzó y el riesgo país tocó los 1.473 puntos.

El dólar blue en San Juan cerró este viernes en $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, diez pesos por encima de la jornada anterior, en una semana donde la tendencia fue claramente alcista. En la City porteña, la divisa informal finalizó en $1.520 para la venta y $1.500 para la compra, con una suba del 0,70%.

El dólar oficial también continuó su escalada: se vendió a $1.515 en el Banco Nación, $20 más que el jueves, y acumula un aumento de 3% en lo que va de la semana, alcanzando un nuevo máximo nominal.

En los mercados externos, las acciones argentinas en Wall Street mostraron resultados mixtos: IRSA avanzó 5% mientras que Grupo Galicia retrocedió 2,5%. Los bonos soberanos operaron en terreno negativo, con bajas de hasta 4%.

Con este contexto, el riesgo país, el indicador que mide la confianza de los inversores, subió y promediaba la tarde en 1.473 puntos básicos, acumulando un incremento del 132% en lo que va del año.

