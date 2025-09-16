El jurado popular de Córdoba resolvió absolver a José Fernando Andrada, exdirector del hospital Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos estaban imputados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras haber impedido el ingreso de Pablo Musse a la provincia para ver a su hija Solange, quien falleció en agosto de 2020 mientras atravesaba un cáncer de mama en etapa terminal.
Veredicto en el caso Solange: el jurado declaró inocentes a los imputados
El jurado popular absolvió a los dos funcionarios acusados de impedir que Pablo Musse ingresara a Córdoba para despedirse de su hija Solange en 2020. El padre anunció que apelará.