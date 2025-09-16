Veredicto en el caso Solange: el jurado declaró inocentes a los imputados

Los dos funcionarios llegaron al debate en libertad y fueron considerados “inocentes” por el jurado, que entendió que actuaron en el marco de las restricciones sanitarias de la pandemia.

A la salida de la sala, el padre de Solange expresó su dolor: “Siento bronca y odio, lo mismo que sentí cuando no me dejaron ver a mi hija. Seguimos sin justicia. En la Argentina nunca la hubo, menos ahora”. Musse anticipó que junto a sus abogados “vamos a apelar” y agregó: “Brillemos con mucha fuerza, por Solange. No vamos a bajar los brazos”.