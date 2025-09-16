"
Veredicto en el caso Solange: el jurado declaró inocentes a los imputados

El jurado popular absolvió a los dos funcionarios acusados de impedir que Pablo Musse ingresara a Córdoba para despedirse de su hija Solange en 2020. El padre anunció que apelará.

El jurado popular de Córdoba resolvió absolver a José Fernando Andrada, exdirector del hospital Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos estaban imputados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras haber impedido el ingreso de Pablo Musse a la provincia para ver a su hija Solange, quien falleció en agosto de 2020 mientras atravesaba un cáncer de mama en etapa terminal.

Los dos funcionarios llegaron al debate en libertad y fueron considerados “inocentes” por el jurado, que entendió que actuaron en el marco de las restricciones sanitarias de la pandemia.

A la salida de la sala, el padre de Solange expresó su dolor: “Siento bronca y odio, lo mismo que sentí cuando no me dejaron ver a mi hija. Seguimos sin justicia. En la Argentina nunca la hubo, menos ahora”. Musse anticipó que junto a sus abogados “vamos a apelar” y agregó: “Brillemos con mucha fuerza, por Solange. No vamos a bajar los brazos”.

El caso se remonta a agosto de 2020, en plena cuarentena. Pablo Musse había viajado desde Plottier (Neuquén) para acompañar a su hija en sus últimos días. En un control sanitario de Huinca Renancó, fue obligado a regresar a su provincia escoltado por patrulleros, pese a tener permisos de circulación y a que los test rápidos que inicialmente dieron positivo de COVID-19 resultaron luego falsos.

Cinco días después, Solange murió sin poder despedirse de su padre. Antes de su partida, escribió una carta que se viralizó con una frase que marcó el caso: “Hasta el último suspiro tengo mis derechos”.

