Milei amplió el Presupuesto para salud, seguridad, jubilaciones y educación

La medida fue oficializada este 1 de diciembre. Las razones del cambio y a qué áreas alcanza.

Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno de Javier Milei decidió ampliar el presupuesto 2025 y, de esa forma, ampliará las partidas para varias áreas como seguridad, salud, Anses, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y Educación.

La medida fue oficializada a través del DNU 849/2005 y publicada en el Boletín Oficial y entre sus fundamentos aclara que, “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

Asimismo, establece que “corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.

Cuáles son las áreas que recibirán aumentos

Por ejemplo, unas de las áreas que se verá favorecida con incrementos es la de jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, personal de las Fuerzas de Seguridad y Personal de la Policía de Establecimientos Navales, además del personal militar de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a Salud, la medida abarca a varios hospitales nacionales de alta complejidad, entre ellos el René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner, el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, y el del Bicentenario Esteban Echeverría.

En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ampliación del Presupuesto estará destinada al pago de pensiones no contributivas, además del subsidio extraordinario que reciben esos mismos beneficiarios a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

La Prestación Alimentar también recibirá más fondos provenientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, al igual que Educación donde se comprarán computadoras y habrá aumentos en comedores escolares, jornada extendida en escuelas y en las Becas Progresar. En tanto, los docentes y no docentes universitarios verán sus salarios reforzados.

Anses también aumentará su presupuesto en Programa 1000 Días, transferencias al PAMI (por retenciones a haberes previsionales) y Prestación Mensual de Oncopediatría, además de las prestaciones previsionales (actualizaciones por Ley de Movilidad), asignaciones familiares,

Varios programas dependientes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recibirán nuevas partidas, entre ellos Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y para prestaciones por desempleo.

En relación con la deuda pública, el Gobierno tiene previsto un ajuste en el presupuesto para atender el pago de obligaciones del Tesoro. En ese ítem se encuentran el refuerzo del tercer incremento de capital en el BID Invest, así como la financiación de diversas empresas y organismos públicos, entre ellos Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y ENARD, según consigna el portal TN.

