Messi y políticos: una relación marcada por fotos pero sin definiciones partidarias

Cuatro años después, otra imagen volvió a ubicarlo cerca del poder político. Tras el Mundial de Brasil 2014, la Selección argentina fue recibida en Ezeiza por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Messi participó de la recepción junto al plantel y el entrenador Alejandro Sabella.

En ambos casos, no hubo un pronunciamiento político del capitán argentino ni un respaldo electoral asociado a esas apariciones.

En 2021, Messi volvió a protagonizar una fotografía de fuerte repercusión política. Después de que Argentina conquistara la Copa América en el Maracaná, Daniel Scioli, por entonces embajador argentino en Brasil, bajó al campo de juego y se fotografió junto al capitán y otros integrantes del plantel.

La imagen circuló ampliamente, pero nuevamente no significó una adhesión política de Messi.

En 2023, el escenario fue diferente. Messi coincidió con Mauricio Macri durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, realizada en París.

El expresidente apareció junto a Messi, Antonela Roccuzzo, Emiliano Martínez y su esposa. La fotografía adquirió una lectura política porque ocurrió durante un año electoral en Argentina, aunque Messi tampoco realizó ningún comentario partidario ni manifestó apoyo a una candidatura.

La última imagen de alto impacto político ocurrió en 2026, cuando el plantel de Inter Miami fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca tras la conquista de la MLS Cup 2025.

Messi participó del acto como capitán del equipo, apareció junto al presidente estadounidense y le entregó un balón. No pronunció un discurso ni realizó una declaración política, pese a la enorme exposición que tuvo la ceremonia.

Así, a lo largo de los años, Messi terminó compartiendo imágenes con dirigentes ubicados en posiciones políticas muy diferentes. Sin embargo, las fotografías nunca se transformaron en una definición partidaria pública del futbolista, que mantuvo una postura de bajo perfil frente a la política.