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La Fórmula 1 podría volver a Argentina y Colapinto sería protagonista

El Presidente aseguró que el país reúne las condiciones para volver a recibir a la máxima categoría del automovilismo después de 28 años. Durante el Congreso de la FIA, cerró su discurso con un mensaje para el piloto argentino.

La Fórmula 1 volvió a ocupar un lugar central en la agenda deportiva argentina. Durante la apertura del Congreso 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Javier Milei aseguró que el país tiene las condiciones necesarias para volver a recibir a la máxima categoría del automovilismo y lanzó un pedido que tuvo como protagonista a Franco Colapinto.

Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”, expresó el Presidente sobre el cierre de su discurso, en el que defendió la posibilidad de que el país vuelva a formar parte del calendario internacional.

Milei habló del regreso de la Fórmula 1

El mandatario sostuvo que Argentina cuenta con “la tradición, los pilotos y la seriedad institucional” necesarias para volver a ser sede de grandes competencias internacionales. “La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, afirmó.

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Milei también recordó que la máxima categoría pasó por Buenos Aires en diferentes etapas de su historia, durante las décadas de 1950, 1970 y 1990. La última carrera se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, por lo que ya transcurrieron 28 años desde aquella competencia.

“En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, sostuvo.

La referencia al piloto argentino apareció en el tramo final de su exposición. Milei planteó que el regreso de la Fórmula 1 sería también una oportunidad para que Colapinto pueda correr nuevamente ante el público argentino.

“Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”, afirmó el Presidente, quien consideró al Congreso de la FIA como un posible primer paso para avanzar hacia el regreso de la categoría.

Por ahora, las declaraciones no significan que exista una fecha confirmada para el regreso de la Fórmula 1 a Argentina, pero volvieron a instalar el tema en el centro de la escena deportiva.

Un regreso que Argentina espera desde 1998

Argentina tiene una larga historia con la Fórmula 1. El autódromo porteño fue escenario de grandes premios durante distintas épocas y recibió a varias de las principales figuras de la categoría.

La última competencia se disputó en 1998, cuando la Fórmula 1 dejó de visitar el país. Desde entonces, el automovilismo argentino mantuvo la expectativa por recuperar una fecha del calendario mundial.

Ahora, con la realización del Congreso de la FIA en Buenos Aires y la presencia de Franco Colapinto como representante argentino en la máxima categoría, el sueño de volver a tener una carrera de F1 en el país volvió a tomar fuerza.

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