La Fórmula 1 podría volver a Argentina y Colapinto sería protagonista

Milei también recordó que la máxima categoría pasó por Buenos Aires en diferentes etapas de su historia, durante las décadas de 1950, 1970 y 1990. La última carrera se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, por lo que ya transcurrieron 28 años desde aquella competencia.

“En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, sostuvo.

La referencia al piloto argentino apareció en el tramo final de su exposición. Milei planteó que el regreso de la Fórmula 1 sería también una oportunidad para que Colapinto pueda correr nuevamente ante el público argentino.

“Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”, afirmó el Presidente, quien consideró al Congreso de la FIA como un posible primer paso para avanzar hacia el regreso de la categoría.

Por ahora, las declaraciones no significan que exista una fecha confirmada para el regreso de la Fórmula 1 a Argentina, pero volvieron a instalar el tema en el centro de la escena deportiva.

Un regreso que Argentina espera desde 1998

Argentina tiene una larga historia con la Fórmula 1. El autódromo porteño fue escenario de grandes premios durante distintas épocas y recibió a varias de las principales figuras de la categoría.

La última competencia se disputó en 1998, cuando la Fórmula 1 dejó de visitar el país. Desde entonces, el automovilismo argentino mantuvo la expectativa por recuperar una fecha del calendario mundial.

Ahora, con la realización del Congreso de la FIA en Buenos Aires y la presencia de Franco Colapinto como representante argentino en la máxima categoría, el sueño de volver a tener una carrera de F1 en el país volvió a tomar fuerza.