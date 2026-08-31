Del "Bombazo" al "punto final": así despidieron a Messi los medios internacionales

La noticia generó repercusión inmediata en Europa y Estados Unidos, donde distintos diarios deportivos repasaron su trayectoria, sus títulos y los récords que consiguió durante su ciclo con la Selección.

“Messi deja Argentina”

El diario español AS eligió un título directo para reflejar el anuncio: “Messi deja Argentina”.

El medio destacó que el capitán de la Albiceleste puso fin a su recorrido internacional después de más de 200 partidos y remarcó la dimensión de una carrera que lo convirtió en el futbolista con más presencias y goles en la historia del seleccionado.

La noticia ocupó un lugar central en la cobertura deportiva española, donde Messi desarrolló gran parte de su carrera profesional y se convirtió en una de las principales figuras del fútbol mundial.

“Ahora sí, punto final”

En Portugal, A Bola llevó el anuncio a un tono más definitivo: “Ahora sí, punto final: ‘Ya no tengo más para dar’”. El diario repasó los principales logros obtenidos por Messi con la camiseta argentina, entre ellos el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

También destacó sus participaciones en los Mundiales y el largo recorrido que comenzó con su debut en la Selección Mayor.

“Messi y Argentina se acabó”

En Francia, L’Équipe resumió el impacto de la noticia con una frase contundente: “Messi y Argentina: se acabó”.

El reconocido diario deportivo francés puso el foco en el final de una trayectoria internacional que se extendió durante más de dos décadas y destacó que el argentino deja la Selección como máximo goleador y jugador con más partidos disputados.

El medio también remarcó que Messi se despide después de haber alcanzado el máximo objetivo con la camiseta argentina: levantar la Copa del Mundo.

“Bombazo”

En España, Marca definió el anuncio como un “Bombazo” y tituló: “Messi se retira de la Selección argentina”. El diario destacó que el futbolista decidió abandonar el combinado nacional después de una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos históricos.

La frase elegida para acompañar la noticia fue una de las más fuertes de la carta de Messi: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

La despedida también llegó a Italia

En Italia, La Gazzetta dello Sport presentó la noticia como una carta de despedida. “Messi, una carta para despedirse: ‘No jugaré más con Argentina. Di todo lo que tenía’”, publicó el tradicional diario italiano.

El medio puso el acento en el cierre de un ciclo en el que Messi logró conquistar los títulos que durante buena parte de su carrera le habían sido esquivos con la Selección. También destacó su agradecimiento hacia los hinchas argentinos después de 20 años de vínculo con la camiseta albiceleste.

El impacto en Estados Unidos

La noticia también fue reflejada por The New York Times, que tituló: “Lionel Messi se retira de la Selección argentina: ‘Una decisión que me duele en el alma’”. El diario estadounidense recordó que la última presentación del delantero con Argentina fue la final del Mundial 2026, y repasó sus participaciones en las distintas Copas del Mundo.

Messi disputó seis Mundiales y alcanzó tres finales, una marca histórica que dimensiona la extensión de su recorrido con la Selección.

Un ciclo que queda en la historia

El retiro marca el cierre de una etapa que comenzó con el debut de Messi en la Selección Mayor y atravesó diferentes generaciones, entrenadores y competencias.

Con la camiseta argentina, el rosarino construyó una trayectoria que incluyó títulos y récords, pero también derrotas y momentos de enorme presión hasta alcanzar los grandes objetivos de su carrera.

El Mundial de Qatar 2022 representó el punto máximo de ese recorrido, aunque posteriormente continuó defendiendo la camiseta argentina y llegó nuevamente a una final mundialista.

Ahora, después de más de dos décadas, Messi decidió ponerle punto final a su historia con la Selección. Su anuncio no solo impactó en Argentina: los principales medios deportivos del planeta reflejaron el cierre de una era protagonizada por uno de los futbolistas más importantes de la historia.