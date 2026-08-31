Lionel Messi cerró su ciclo como jugador de la Selección argentina tras más de 20 años. El rosarino cosechó seis títulos desde sus inicios con la juvenil y el largo camino con la mayor. La primera corona fue el Mundial Sub-20 de 2005 y la última la Copa América de Estados Unidos 2024.
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Uno por uno: todos los títulos que ganó Messi con la Selección
Lionel Messi cerró su ciclo como jugador de la Selección y en su largo camino cosechó seis títulos entre la juvenil y la mayor.